Šokujúca správa z Rakúska: Slovenského multimilionára súdia za vlámanie, dôkaz DNA

OBERLAND - Koncom vlaňajšieho marca došlo k vlámaniu do predajne s vozidlami v rakúskom Oberlande. Páchateľ však urobil zásadnú chybu. Na mieste činu zanechal baterku so stopami DNA, ktoré viedli k bohatému slovenskému podnikateľovi. Ten sa na súd dostavil na drahom Porsche a s hodinkami, ktoré stáli určite viac ako samotná korisť. Informoval o tom rakúsky Kronen Zeitung.

V autopredajni v Oberlande prišlo 25. marca 2017 k vlámaniu, pri ktorom páchateľ rozbil bočné okno na VW Caravelle, odmontoval kryt motora a oba svetlomety. Na niekoľkých ďalších autách došlo k odcudzeniu smeroviek a emblémov ako "4motion" či "panamericana". Lup a škody na majetku sú približne rovnaké, celkovo činia okolo 9 000 eur.

Rakúskym vyšetrovateľom sa podarilo nájsť stopu DNA na baterke, ktorá zostala na mieste činu. Porovnanie s európskou databázou vzoriek ich doviedol k slovenskému podnikateľovi, ktorý sa musel nedávno posadiť na lavicu obžalovaných na rakúskom krajskom súde.

"V noci som určite nebol v Tirolsku, ale na Slovensku," povedal podľa Kronen Zeitung značne plešatý muž, ktorý to má domov 865 kilometrov, čo predstavuje približne osem hodín cesty autom. Jeho priateľ dosvedčil, že 25. marca, spolu už o 7. hodine ráno cvičili, čo má potvrdzovať aj jeho zápis v knihe tréningov. Okrem toho bol ako svedok prizvaný aj riaditeľ sklární, ktorý sa so Slovákom podľa svojich slov stretol vo večerných hodinách 24. marca.

Advokát obžalovaného Hermann Holzmann poukázal na to, že jeho klient by nikdy nepotreboval niečo také, ako vlámať sa do predajne automobilov. "Zarába 7 000 eur mesačne, dostáva ročné dividendy 300 000 eur z podnikových investícií a vlastní nehnuteľnosť na Slovensku vo výške 20 miliónov eur," uviedol.

DNA, ktorá má boháča usvedčovať, bola údajne získaná pred niekoľkými rokmi na Slovensku, keď bol účastníkom automobilovej nehody a všetkým boli odobraté krvné vzorky. Podľa neho však došlo buď k zámene týchto stôp alebo k ich pomiešaniu. Sudkyňa preto podala žiadosť o nový ster DNA, ktorý by sa mal uskutočniť v Innsbrucku. Výsledky by mali byť známe v máji a rozhodnú aj o verdikte.