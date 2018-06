Slovenský multimilionár mal kradnúť v Rakúsku: Bublina spľasla, verdikt súdu je jasný

INNSBRUCK - V apríli tohto roka sa pred súd v Rakúsku postavil slovenský multimilionár (63), ktorý bol obžalovaný z vlámania sa do predajne s vozidlami v Oberlande. Policajných vyšetrovateľov mali k nemu doviesť stopy DNA, ktoré sa našli na baterke. Muž sa obhajoval tým, že v danú noc mal stretnutie na Slovensku a na miesto činu by určite nestihol prísť v uvedenom čase. Navyše len jeho hodinky stáli viac ako samotná korisť. Sudkyňa vtedy požiadala o nový ster boháčovej DNA a jeho výsledky sú už známe.

V autopredajni v Oberlande prišlo 25. marca 2017 k vlámaniu, pri ktorom páchateľ rozbil bočné okno na VW Caravelle, odmontoval kryt motora a oba svetlomety. Na niekoľkých ďalších autách došlo k odcudzeniu smeroviek a emblémov ako "4motion" či "panamericana". Lup a škody na majetku boli približne rovnaké, celkovo činili okolo 9 000 eur.

Rakúskym vyšetrovateľom sa podarilo nájsť stopu DNA na baterke, ktorá zostala na mieste činu. Porovnanie s európskou databázou vzoriek ich doviedlo k slovenskému podnikateľovi, ktorý sa v apríli posadil na lavicu obžalovaných na rakúskom krajskom súde.

"V noci som určite nebol v Tirolsku, ale na Slovensku," povedal vtedy podľa Kronen Zeitung muž, ktorý to má domov 865 kilometrov, čo predstavuje približne osem hodín cesty autom. Jeho priateľ dosvedčil, že 25. marca spolu už o 7. hodine ráno cvičili, čo mal potvrdzovať aj jeho zápis v knihe tréningov. Okrem toho bol ako svedok prizvaný aj riaditeľ sklární, ktorý sa so Slovákom podľa svojich slov stretol vo večerných hodinách 24. marca.

Advokát obžalovaného Hermann Holzmann poukázal na to, že jeho klient by nikdy nepotreboval niečo také, ako vlámať sa do predajne automobilov. "Zarába 7 000 eur mesačne, dostáva ročné dividendy 300 000 eur z podnikových investícií a vlastní nehnuteľnosť na Slovensku vo výške 20 miliónov eur," uviedol.

Sudkyňa Verena Offerová nariadila nový odber vzorky DNA, pretože podľa milionára mohlo dôjsť k ich pomiešaniu alebo k zámene stôp. V medicínskom centre v Innsbrucku boli urobené nové stery a ich výsledky hovoria jasnou rečou. DNA slovenského multimilonára sa nezhoduje. Na minulotýždňovom pojednávaní tak odznel jasný verdikt: "Zbavený obžaloby".

"Proces so slovenským štátnym príslušníkom M. sa včera skončil," uviedol v stredu pre topky podpredseda krajského súdu v Innsbrucku Andreas Stutter. Ďalej dodal, že po vyžiadaní si posudku DNA sa mohlo vylúčiť, že by obvinený Slovák zanechal stopy na mieste činu, a preto bol oslobodený.