Kim Čong-un po návšteve v Pekingu prijal popredného čínskeho diplomata

Čínske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že do Severnej Kórey pricestoval Sung Tchao, predseda medzinárodného oddelenia Ústredného výboru Komunistickej strany Číny. Stojí na čele umeleckej skupiny, ktorá prišla do Pchjongjangu na festival. Kim zavítal do Pekingu koncom marca - pred potenciálnymi prelomovými stretnutiami s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Kim Čong-un sa stretol v Číne s tamojším prezidentom Si Ťin-pchingom, čo bolo považované za pokus o obnovenie tradične teplých vzťahov, ktoré sa však zhoršili v súvislosti so severokórejským raketovým a jadrovým programom a presadzovaním hospodárskych sankcií OSN voči KĽDR zo strany Číny.

Kim na schôdzke so Sung Tchaom uviedol, že počas marcovej návštevy v Pekingu "dosiahol dôležitý konsenzus" s čínskym prezidentom. Sung Tchao súhlasil s tým, že došlo ku konsenzu. Dodal, že Čína je ochotná spolupracovať so Severnou Kóreou na zabezpečení mieru na Kórejskom polostrove. AP poznamenala, že Kim Čong-un sa má stretnúť s Mun Če-inom 27. apríla v demilitarizovanej zóne medzi krajinami. S Trumpom by sa mal stretnúť v máji alebo júni.