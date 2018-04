Vodca KĽDR a Trump sa asi budú musieť stretnúť v Mongolsku: Má to nečakaný dôvod

WASHINGTON – Voľakedy nepredstaviteľné stretnutie severokórejského vodcu Kim Čong-una a amerického prezidenta Donalda Trumpa má pred sebou ešte veľa politických otáznikov a prekážok, no najväčší rozruch môže spôsobiť niečo také jednoduché ako miesto stretnutia a doprava naň, upozornil denník The New York Times.

"Vieme, že má lietadlo, ale je to staré lietadlo. Nikto naozaj nevie, či funguje," povedala pre noviny bývalá analytička americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Sue Mi Terryová. Nie je známe, že by Kim Čong-un od nástupu do funkcie v roku 2011 letel mimo svoju krajinu. Aj na nedávnu návštevu Číny cestoval vlakom.

Ak severokórejský vodca naozaj nemá spoľahlivé lietadlo, tak by si ho mohol požičať, avšak to by bol veľmi tvrdý úder pre jeho prílišné sebavedomie. Ďalšou teoretickou možnosťou je, že by Trump išiel do Severnej Kórey. To by však zase ukázalo podrobenie sa z jeho strany, čo určite neurobí, uviedli pre The New York Times viacerí experti.

Denník dodal, že hoci sa ešte v stredu hovorilo o možných miestach stretnutia v Európe, reálne je možná iba ázijská krajina ležiaca v blízkosti Severnej Kórey. Čína nie je pravdepodobná, pretože ani Washington ani Pchjongjang s ňou nemajú ideálne vzťahy. Napätie existuje aj medzi Severnou Kóreou a Japonskom a medzi Spojenými štátmi a Ruskom. Ako najlepšia voľba sa teda môže javiť Mongolsko.

"Aspoň z politického hľadiska by to bolo pre každého najlepšie miesto. Aj preto, že Mongoli sa radi prezentujú ako ázijské Švajčiarsko," povedal pre denník Joel S. Wit, odborník Americko-kórejského inštitútu pri univerzite Johna Hopkinsa. Stretnutie Trumpa s Kimom má byť vôbec prvým summitom USA a KĽDR za posledných vyše 60 rokov. Dátum stretnutia zatiaľ nie je známy, hovorí sa o máji alebo júni.