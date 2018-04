Trump reaguje na informácie o vojenskom útoku USA v Sýrii: Veta, z ktorej svet nechápe

"Konečné rozhodnutie zatiaľ nepadlo," uviedla hovorkyňa s tým, že Trump zatiaľ "nevytýčil žiadny časový plán". Sandersová reagovala na otázky novinárov po tom, ako Trump zverejnil niekoľko tvítov, z ktorých nepriamo vyplýva, že k vojenskému zákroku proti Sýrii by mohlo dôjsť už bezprostredne.

Sandersová tiež uviedla, že Trump kladie na Rusko, hlavného vojenského spojenca sýrskeho vedenia, zodpovednosť za daný útok a odmieta tvrdenie ruských vojenských činiteľov o tom, že incident bol zinscenovaní humanitárnymi pracovníkmi. "Správy tajných služieb hovoria o niečom inom," zakončila Sandersová.

Vladimir Putin sa prihovára svojim jednotkám v Sýrii.

Washington ohľadom možného zákroku počíta s Izraelom, Saudskou Arábiou, Francúzskom, Britániou a ďalšími svojimi spojencami. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oznámila, že zhruba 500 obyvateľov sýrskeho mesta Dúmá, kde sa údajný útok odohral, má príznaky otravy toxickou chemickou látkou.

"Stále vyhodnocujeme informácie tajných služieb - našich aj spojeneckých," povedal americký minister obrany James Mattis s tým, že armáda je pripravená Trumpovi predložiť vojenské možnosti - ak to bude náležité alebo na žiadosť samotného prezidenta.

Hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová v reakcii na Trumpove hrozby vyhlásila, že USA by sa mali v Sýrii zameriavať na elimináciu teroristov, a nie tamojšej vlády. Varovala, že raketový útok by mohol zničiť dôkazy o použití chemických zbraní a zmariť tak objektívne vyšetrovanie tohto prípadu.

Hrozba vojenského zásahu primäla sýrsku armádu mobilizovať svoje sily do stavu plnej pohotovosti, ako aj vyprázdniť hlavné základne a vojenské letiská. Sýrske ministerstvo zahraničných vecí obvinilo USA z nezodpovednej eskalácie konfliktu. "USA podporovali a stále podporujú terorizmus v Sýrii," tvrdí Damask.

Trump na Twitteri: Útok na Sýriu sa môže začať veľmi skoro

Prezident USA Donald Trump vo štvrtok na Twitteri uviedol, že útok na Sýriu "sa môže začať veľmi skoro, alebo aj nie!" Informovala o tom tlačová agentúra AP.

Trump pritom ešte v stredu v tweete varoval Rusko, aby sa pripravilo na rakety, ktoré čoskoro "prídu" do Sýrie. Americký líder tak chcel reagovať na víkendový údajný chemický útok v sýrskom meste Dúmá, ktoré bolo v tom čase ešte pod kontrolou protivládnych povstalcov a z ktorého USA aj Západ obvinili režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada.

Vo štvrtkovom raňajšom tweete Trump dodal: "Nikdy som nepovedal, kedy útok na Sýriu príde."

Francúzsko sa čoskoro rozhodne

Francúzsko vo štvrtok vyhlásilo, že sa rozhodne v najbližších dňoch, či podnikne vojenský útok po údajnom chemickom útoku v Sýrii.

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian uviedol, že prezident Emmanuel Macron sa rozhodne o uskutočnení útoku vzhľadom na "nerešpektovanie medzinárodnej konvencie proti chemickým zbraniam," čo je pre Francúzsko už "za čiarou".

"Sme veľmi odhodlaní... ako povedal prezident republiky... takáto situácia sa nemôže tolerovať," povedal Le Drian novinárom v Rumunsku. Na otázku, či v tejto veci konzultujú s USA, ktoré tiež pohrozili vojenskou akciou, uviedol, že "Francúzsko je pri prijímaní rozhodnutí autonómne".

Rusi vyplávali z Tartu

Satelitné snímky ukazujú, že ruské vojnové lode opustili kľúčovú námornú základňu v Sýrii v súvislosti s obavami z možných leteckých útokov USA. Aspoň 11 lodí námorníctva, vrátane fregaty Admirál Gregorovič, zrejme opustilo vojenský prístav Tartus na sýrskom pobreží. Presný dôvod pohybu lodí zatiaľ nie je jasný. Niektorí sa domnievajú, že môže ísť o cvičenie alebo boli nasadené na zachytenie rakiet.

Mayová je pripravená

Britská premiérka Theresa Mayová zvolala na štvrtok poobede mimoriadne zasadnutie vládneho kabinetu ohľadom reakcie na údajný chemický útok v Sýrii. Ministri budú zvažovať možnosti podpory pre vojenskú operáciu, ktorou pohrozili Spojené štáty a ich spojenci.

Mayová je pripravená podniknúť krok proti sýrskemu prezidentovi Bašárovi Asadovi aj bez súhlasu britského parlamentu. Ak by kabinet schválil britskú účasť na tejto vojenskej operácii, sily Spojeného kráľovstva by sa mohli pridať k americkej armáde v rámci spoločnej operácie proti vybraným sýrskym cieľom.

Ďalšími spojencami tejto vojenskej koalície by mohli byť Saudská Arábia, Francúzsko či Izrael; tie však takýto postup ešte iba zvažujú. Všeobecne sa predpokladá, že britský kabinet Mayovú podporí, analyzuje stanica BBC. Zásah by bol pravdepodobne zameraný na infraštruktúru sýrskeho chemického arzenálu.

Hoci Mayovej zo zákona nevyplýva povinnosť žiadať parlament o súhlas na vojenskú ofenzívu, o nedávnych intervenciách v Líbyi a Iraku sa hlasovalo v legislatívnom zbore. Mayovej predchodca David Cameron v roku 2013 nedostal súhlas na útok v Sýrii ohľadom údajného použitia chemických zbraní.

Denník The Daily Telegraph v stredu informoval, že Mayová už nariadila britským ponorkám zaujať pozície, z ktorých by bolo možné zasiahnuť Sýriu raketovými strelami. Útok by sa podľa periodika mohol začať už vo štvrtok v noci.

Rusko sa bráni

Rusko ostro skritizovalo Trumpov postoj k situácii a vyhlásilo, že sa nebude zúčastňovať na "twitterovskej diplomacii", narážajúc na jeho informovanie o závažných vojenských stratégiách prostredníctvom sociálnej siete Twitter.

Ruský prezident Vladimir Putin v stredu telefonicky hovoril s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a vyzval ho, aby nepodporil pripravovanú ofenzívu, ktorá by mohla destabilizovať Sýriu a ohroziť jej bezpečnosť.

Damask i jeho spojenec Moskva spoločne tvrdia, že inkriminovaný útok chemickými zbraňami na mesto Dúmá bol falošný, pričom Kremeľ obvinil dobrovoľnícku organizáciu civilnej obrany Biele prilby zo zinscenovania tejto udalosti.

Záchranár nesie na rukách dieťa po chemickom útoku v sýrskom meste Dúmá

Európsky úrad pre kontrolu leteckej prevádzky Eurocontrol v súvislosti s narastajúcim napätím upozornil aerolínie, aby v oblasti východného Stredomoria zvýšili opatrnosť ohľadom možných úderov na Sýriu v nasledujúcich 72 hodinách.

Moskva chce od USA zoznam cieľov

Rusko očakáva, že dostane od USA súradnice cieľov prípadného úderu v Sýrii, píše Kommersant. V desiatkach objektov sýrskej armádnej infraštruktúry podľa ruského denníka pôsobia dôstojníci ruskej armády.

Spojené štáty odoslali Moskve zoznam cieľov vlani v apríli pred útokom 59 rakiet Tomahawk na sýrsku leteckú základňu Šajrát neďaleko Homsa, napísal ruský denník. To isté podľa neho očakávajú v Moskve i teraz. Ak by snáď pri americkom útoku boli zasiahnuté ruské základne v Sýrii Tartus a Hmímím, skončilo by to podľa ruských generálov "katastrofou".

Aby demonštrovalo svoje odhodlanie čeliť prípadnému americkému útoku, definovalo velenie ruského vojenského námorníctva zónu pri sýrskom pobreží, kedy v období do 26. apríla vykonáva cvičné streľby, uviedol Kommersant. V oblasti teraz operuje pätnásť ruských vojenských lodí a podporných plavidiel. Sú medzi nimi fregaty Admiral Grigorovič a Admiral Essen s krídlatými raketami Kaliber na palube a dieselové ponorky Varšavjanka a jadrové ponorky Ščuka-B s rovnakou výzbrojou.

Do oblasti boli okrem toho prevelené špeciálne lietadlá Il-38N schopné vyhľadávať ponorky protivníka, napísal Kommersant. S pomocou pozemných radarov a výzvedných lietadiel A-50 ruská armáda sleduje manévre amerického torpédoborca ​​USS Donald Cook, ktorý operuje vo východnom Stredomorí. V stave bojovej pohotovosti sú protiraketové systémy S-400 Triumf a Pancier, ktoré chránia základne Tartus a Hmímím.

Sýrska vláda vyzýva obyvateľov, aby sa pripravili na útok

Sýrska vláda rozosiela textové správy, ktorými občanov vyzýva, aby sa pripravili na útok. Oznámil to dnes izraelský rozhlas, podľa ktorého sa pred obchodmi začali tvoriť dlhé rady. Poradkyňa sýrskeho prezidenta Bašára Asada povedala libanonskej televízii Al-Majádín, že sa krajina vojny nebojí.

Potvrdené: Skripaľa a jeho dcéru otrávili novičokom

Testy štyroch laboratórií Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) potvrdili výsledky britských testov nervovo paralytickej látky použitej na otrávanie bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa z Ruska a jeho dcéry na začiatku marca. Podľa agentúry Reuters to stojí v správe, ktorú dnes OPCW zverejnila.

Britská premiérka Theresa Mayová pred časom uviedla, že k otrave Skripaľovcov v juhoanglickom Salisbury bola použitá látka novičok, ktorá sa vyrábala v 70. a 80. rokoch 20. storočia v Sovietskom zväze. Vyšetrovatelia OPCW "potvrdzujú závery Spojeného kráľovstva, ktoré sa týkajú identity jedovatej chemikálie, ktorá bola použitá v Salisbury", stojí podľa Reuters v správe medzinárodnej organizácie.