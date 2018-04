Rusko v kauze otravy Skripaľa obviňuje západ: Vzorky zo Salisbury vraj neobsahovali novičok

MOSKVA - Moskva má k dispozícii materiály, ktoré v prípade otrávenia bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry naznačujú použitie nervovej látky "západného pôvodu". Tvrdí to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov s tým, že získali dokumenty z laboratória vo švajčiarskom meste Spiez, ktoré analyzovalo vzorky z anglického Salisbury. Analýzu podľa jeho slov robili na žiadosť Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW).

Tá vo svojej oficiálnej správe potvrdila zistenia britských úradov, podľa ktorých Skripaľovcov otrávili nervovou látkou, neuviedla však, kto je za to zodpovedný. Británia z útoku obviňuje Rusko, ktoré to odmieta.Lavrov tvrdí, že dokumenty, ktoré má k dispozícii, naznačujú, že vzorky zo Salisbury obsahujú psychoaktívnu látku BZ a jej prekurzor. Tá bola pritom podľa neho súčasťou chemického arzenálu Spojených štátov, Veľkej Británie a ďalších členských štátov NATO, Sovietsky zväz a Rusko ju však nikdy nevyvíjali.

Švajčiarske laboratórium pritom podľa Lavrova poukázalo aj na prítomnosť nervovoparalytickej látky A234, no poznamenalo, že je to zvláštne vzhľadom na jej vysokú prchavosť a relatívne dlhý čas, ktorý uplynul medzi otravou a zozbieraním vzoriek. A234 patrí podľa Britov do skupiny Sovietskym zväzom vyvinutých nervových látok, známych pod označením novičok.

Lavrov tiež upozornil, že správa OPCW sa o prítomnosti BZ vôbec nezmieňuje a Rusko preto plánuje organizáciu požiadať o vysvetlenie. Tridsaťtriročnú Juliju Skripaľovú tento týždeň prepustili z nemocnice. Jej otec je naďalej hospitalizovaný, no jeho stav sa zlepšuje.