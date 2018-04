FOTO Nešťastie autobusu v Afrike: Stroj sa zrútil do rieky, neprežilo 17 ľudí

Nehoda sa stala približne 130 kilometrov západne od hlavného mesta Nairobi, kam vozidlo smerovalo z Kendu Bay. Jeden z tamojších obyvateľov Jackson Sempele prezradil, že vodič autobusu sa snažil vyhnúť sa nákladnému autu a zrútil sa do rieky. Dopravné nehody na kenských cestách pripravia o život každoročne približne tritisíc ľudí.

Seventeen people have been confirmed dead while four seriously injured after a bus they were traveling in plunged into Siyiapei River along the Narok- Maai Mahiu road. @MyGovKe pic.twitter.com/6p36LJJg76