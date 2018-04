Ďalší chemický útok v Sýrii vyvolal ostrú odvetu! FOTO Za životy civilistov zbombardovali Asadove kasárne

Zväz sýrskych záchranárskych organizácií (UOSSM) tvrdí, že v Dúme zahynulo 60 ľudí a viac ako 100 je zranených, pričom číslo nie je konečné. Podľa Sýrsko-americkej zdravotníckej spoločnosti (SAMS) jedna bomba - s obsahom chlóru - zasiahla v Dúmá nemocnicu, a druhá bomba, ktorá podľa SAMS obsahovala „zmiešané látky" vrátane nervových, zasiahla neďalekú budovu.

Mesto Dúmá sa nachádza v oblasti východnej Ghúty pri Damasku. Z východnej Ghúty sa v minulých dňoch evakuovala väčšina povstaleckých skupín, v meste ale zostávajú povstalci zo skupiny Džajš al-Islam. V nedeľu bola ohlásená dohoda rebelov a Damasku ohľadom evakuácie povstalcov a ich rodín a ďalších civilistov.

Upozornenie: Fotografie nevhodné pre osoby do 18 rokov

Európska únia v nedeľu deklarovala, že dôkazy nasvedčujú tomu, že sýrska armáda pri útoku v meste Dúmá použila chemické zbrane. EÚ to rozhodne odsúdila a vyzvala medzinárodné spoločenstvo na okamžitú reakciu.

Americký prezident Donald Trump v súvislosti s útokom označil sýrskeho prezidenta Bašára Asada za „zviera". Podľa šéfa Bieleho domu musí Asad zaplatiť za sobotňajší útok. „Mnoho mŕtvych, vrátane žien a detí, po nezmyselnom chemickom útoku v Sýrii. Oblasť týchto zverstiev je uzamknutá a obkľúčená sýrskou armádou, takže je úplne neprístupná vonkajšiemu svetu," napísal prezident na Twitteri.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price...