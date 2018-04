V Sýrii to po chemickom útoku poriadne vrie: USA zvažujú vojenský zásah, námorníctvo už vyplávalo

WASHINGTON - Spojené štáty uvažujú o medzinárodnej vojenskej reakcii na údajný chemický útok v Sýrii. Agentúre Reuters to povedali nemenovaní americkí činitelia. Prezident Donald Trump sľúbil, že jeho reakcia bude rýchla a energická. Podľa newyorských médií sa k sýrskym brehom blíži najmenej jedna americká loď s raketami Tomahawk. V stredu by mala vyplávať aj skupina s lietadlovou loďou USS Harry S. Truman.

"Máme rad vojenských možností," uviedol Trump v pondelok. "Každý za svoje činy zaplatí. On (ruský prezident Vladimir Putin) zaplatí, každý zaplatí," vyhlásil šéf Bieleho domu a dodal, že ruský prezident a jeho iránsky spojenec sa nesmú vyhnúť zodpovednosti, ak sýrskemu režimu v útoku pomáhali.

Chemický útok v Sýrii

V súvislosti so Sýriou sa skloňuje aj tajná depeša. Analytici britského kráľovského letectva (RAF) na Cypre zachytili v deň útoku na ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru podozrivú elektronickú správu odoslanú zo Sýrie do Moskvy. Informoval o tom v pondelok denník The Times. Depeša bola súčasťou balíka špionážnych správ, ktoré Londýn poskytol britským spojencom pred hromadným vyhosťovaním ruských diplomatov, podotkol The Times.

Lode pri sýrskych brehoch

Denník The Wall Street Journal dnes napísal, že k sýrskym brehom mieri americká vojenská loď USS Porter, ktorá má na miesto doraziť v priebehu niekoľkých dní. Vo východnom Stredomorí už operuje torpédoborec USS Donald Cook vyzbrojený tiež raketami Tomahawk.

Ruské médiá dnes oznámili, že Donald Cook vyplával z cyperského prístavu na východ a pohybuje sa teraz asi 100 kilometrov od sýrskeho Tartu, kde má Rusko námornú základňu.

USS Donald Cook

USA verzus Rusko

Podľa Bieleho domu americký prezident o situácii v Sýrii v pondelok telefonicky hovoril so svojím francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom. Podľa odborníkov na sýrsku vojnu by potenciálnymi partnermi v prípadnej americkej vojenskej operácii mohli byť tiež Británia a spojenci z Blízkeho východu.

Moskva podľa vyjadrenia delegáta pri OSN Vasilija Nebenziu oznámila Spojeným štátom, že nedopustí, aby sa jej pozemné sily v Sýrii dostali do ohrozenia. "Zásah (amerických) ozbrojených síl pod lživou zámienkou proti Sýrii, kde boli na žiadosť legitímnej vlády nasadení ruskí vojaci, by viedol k vážnym dôsledkom," povedal Nebenzia. Nebenzia podľa agentúry Reuters obvinil západné mocnosti z "konfrontačnej politiky, očierňovania, urážok, nediplomatickej rétoriky, zastrašovania, uvaľovania sankcií a vyhrážok použitia sily".

Chemický útok

Záchranári zo sýrskej organizácie Biele prilby tvrdia, že mesto Dúma, posledná bašta povstalcov vo východnej Ghúte, sa v sobotu stalo terčom chemického útoku sýrskych vládnych síl. Sýrska vláda to ale poprela, rovnako ako to odmietol jej spojenec Rusko.

Video nie je vhodné maloletých divákov a ľudí s citlivou povahou!

Spojené štáty dnes podľa diplomatov plánujú vyzvať Bezpečnostnú radu OSN na hlasovanie o návrhu na nové vyšetrovanie zodpovednosti za používanie chemických zbraní v Sýrii.