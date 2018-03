Vzdušná dráma: Vyrovnávanie si účtov na oblohe, airbus letiaci do Ríma v ohrození

Ilustračné foto

DUBAJ - Dve katarské stíhačky sa dostali do nebezpečnej blízkosti dvoch civilných lietadiel zo Spojených arabských emirátov. Oznámila to dnes agentúra WAM zo SAE. Incident sa stal v pondelok v bahrajnskom vzdušnom priestore. Nejde o prvý prípad ohrozenia civilnej dopravy nad týmito arabskými štátmi. Katar je od roku 2017 v diplomatickom spore so SAE, Saudskou Arábiou, Bahrajnom a Egyptom kvôli svojim kontaktom s Iránom a údajnej podpore radikálnych islamistických skupín.