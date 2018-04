Americká zbrojovka prezentovala v Bratislave stíhačky F-16

BRATISLAVA - Ponuku na nákup stíhacích lietadiel F-16 pre Slovenskú republiku prezentovali v utorok v Bratislave zástupcovia amerického zbrojárskeho a leteckého koncernu Lockheed Martin. Spresnili, že ak sa SR pre ich ponuku rozhodne, prvé stíhačky by mohli dodať koncom roka 2022.

Na Slovensku sa už dlho hovorí o potrebe vymeniť ruské stíhačky MiG-29 za flotilu modernejších bojových lietadiel. Jednou z možností sú stíhacie lietadlá F-16, verzia BLOCK 70, ktoré ponúkajú Spojené štáty a ďalšou možnosťou sú švédske stroje Gripen. Predstaviteľ americkej zbrojovky Michael Kelley priblížil, že cena ponúkaných stíhačiek "bude konkurencieschopná švédskym gripenom a bude súčasťou celého balíka, ktorý zahŕňa výcvik i zbrane," no presnú sumu povedať nechcel, pretože o predaji sa stále rokuje.

Zástupca Lockheed Martin taktiež neuviedol presné náklady za letovú hodinu. Spresnil, že gripeny môžu mať na jednej strane náklady nižšie, no menšia bude v porovnaní s F-16 aj ich životnosť. Termín dodania nebude skôr ako v roku 2022, dôležitá je príprava infraštruktúry na Slovensku. "Plánované dodanie je pred koncom roka 2022," spresnil Kelley s tým, že v tom čase by na Slovensko mali dodať prvé štyri stroje. Niektoré pre výcvik personálu ostanú v USA, dodal.

Ponuka by mala zahŕňať i tréningový program pilotov. "Keďže proces predaja je ešte len v procese riešenia, je ťažké stanoviť presný čas tréningu." Craig Dalle, bývalý pilot vzdušných síl USA, ktorý lietal na F-16-kach podľa vlastných skúseností to odhadol na tri roky. Zdôraznil, že dôležitý je aj výcvik technického personálu, ktorý bude vykonávať údržbu.

Stíhacie lietadlá F-16 BLOCK 70 má v súčasnosti v prevádzke 25 štátov, ku ktorým patrí napríklad Taliansko, Nórsko či Poľsko. Nadzvukové lietadlá F-16 sú podľa Kelleyho "najúspešnejšie stíhačky na svete, čo je overené aj v bojových podmienkach". Tieto stíhacie lietadlá majú lepšiu dobu strehu vo vzduchu, vyššiu maximálnu nosnosť lietadla a taktiež dlhšiu životnosť, tvrdí predstaviteľ Lockheed Martin. "Modernizácia konštrukcie zaisťuje, že F-16 budú lietať minimálne do roku 2045".

Zdôraznil, že jednou z najväčších devíz týchto stíhačiek je radar typu AESA, ktorý ponúka lepší rozsah detekcie a umožňuje sledovanie viac ako 20 cieľov naraz. Rovnako je schopný snímať väčšie objemy dát a používa sa aj v lietadlách 5. generácie.

Kongres Spojených štátov amerických začal v stredu (4.4.) na základe požiadavky Ministerstva obrany SR s procesom schvaľovania ponuky na nákup stíhacích lietadiel F-16 pre Slovenskú republiku (tzv. Letter of Offer and Acceptance) v rámcovej sume 2,91 miliardy amerických dolárov.

Slovenský rezort obrany vysvetlil, že finančná čiastka je navýšená o približne miliardu eur z dôvodu, aby sa v prípade ďalších potrieb objednávateľa nemusel opätovne realizovať proces schvaľovania.

Ministerstvo obrany SR zároveň upozornilo, že ak Kongres ponuku schváli, v žiadnom prípade to neznamená, že vedenie rezortu už rozhodlo o nákupe tohto typu stíhacích lietadiel. Po zvážení ponuky, tak z americkej, ako aj zo švédskej strany, predloží minister obrany SR Peter Gajdoš najefektívnejšie riešenie vláde SR, a to najneskôr do 29. júna 2018.