Zvrat v najväčšom armádnom nákupe v histórii Slovenska! Letectvo chce štrnásť amerických F-16

WASHINGTON - Kongres Spojených štátov amerických začal v stredu na základe požiadavky Ministerstva obrany SR s procesom schvaľovania ponuky na nákup stíhacích lietadiel F-16 pre Slovenskú republiku (tzv. Letter of Offer and Acceptance) v rámcovej sume 2,91 miliardy amerických dolárov. Pred dvomi rokmi pritom ministerstvo na čele s Martinom Glváčom prezentovalo nákup švédskych Gripenov ako takmer hotovú vec.

Ako informovala hovorkyňa slovenského rezortu obrany Danka Capáková, táto finančná čiastka je navýšená o približne miliardu eur z dôvodu, aby sa v prípade ďalších potrieb objednávateľa nemusel opätovne realizovať proces schvaľovania.

Ide podľa nej o bežný postup, ktorý je v zmysle využitia možností programu predaja vojenskej techniky zahraničným armádam - Foreign Military Sales (FMS) - nevyhnutný a bol využitý aj v prípade nákupu vrtuľníkov UH-60M Black Hawk, kde bola rámcová suma navýšená o takmer 130 miliónov amerických dolárov.

Stíhačka F-16

V hre aj švédske Gripeny

Ministerstvo obrany SR zároveň upozornilo, že ak Kongres ponuku schváli, v žiadnom prípade to neznamená, že vedenie rezortu už rozhodlo o nákupe tohto typu stíhacích lietadiel. Po zvážení ponuky, tak z americkej ako aj švédskej strany, predloží minister obrany SR Peter Gajdoš najefektívnejšie riešenie vláde SR, a to najneskôr do 29. júna 2018.

Súhrnné informácie z ponuky, ktorá aktuálne podlieha schvaľovaniu v Kongrese, budú v krátkom čase zverejnené na webovej stránke agentúry DSCA (Defence Security Cooperation Agency). Súčasťou ponuky pre SR bude aj splátkový kalendár za samotné lietadlá a výzbroj, výcvik a logistickú podporu.

Ako celok ju rezort obrany porovná s návrhom švédskej vlády na nákup lietadiel JAS-39 Gripen. Celkovo má Slovensko záujem o kúpu 14 stíhacích lietadiel, dodala hovorkyňa slovenského rezortu obrany.

Predlžovanie životnosti MiGov je problém, tvrdí odborník

Riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku Jaroslav Naď sa domnieva, že najväčším problémom pri výmene stíhačiek je predlžovanie životnosti v súčasnosti využívaných strojov MiG-29, respektíve predlžovanie abonentnej zmluvy na ich prevádzku. Uviedol to s tým, že Slovenská republika má zabezpečenú ochranu vzdušného priestoru stíhačkami MiG-29 do konca kalendárneho roka 2019.

Ministerstvo obrany SR už dávnejšie avizovalo, že v hre sú už iba dve ponuky, jedna na švédske stíhačky JAS-39 Gripen a druhá na americké F-16. Podľa bezpečnostného analytika Naďa sú obe riešenia v poriadku a schodné, avšak kým Švédi vedia dodať prvé lietadlá v priebehu 18 mesiacov, pri americkej možnosti prichádza do úvahy ich využitie najskôr v roku 2022.

Gripeny aj F-16 sú dobré stroje

„Aj Gripeny, aj F-16 sú dobré stroje. Problém je predlžovanie abonentnej zmluvy o využívaní ruských MiG-29, pretože to stojí zbytočne veľa finančných prostriedkov navyše a sú s nimi čoraz väčšie problémy z pohľadu servisu a údržby. Podľa mojich informácií by sa mala predlžovať zmluva až o päť rokov, čo je z môjho pohľadu nepochopiteľné. Zvlášť, ak vieme, že švédska strana deklarovala dodanie prvých lietadiel do 18 mesiacov. Ak by sa ministerstvo rozhodlo skôr, nemuseli sme byť závislí na ruských strojoch MiG," uviedol Naď.

Naď doplnil, že komplikácie by mohli nastať, aj keby sa rezort obrany rozhodol pre americké stroje. Tie by totiž slovenskí piloti vedeli využívať až v roku 2022. „V prípade nákupu amerických lietadiel budeme prakticky tri roky odkázaní na naše stíhačky MiG, čo vytvára zbytočné problémy. Aj naši susedia, teda Česká republika či Maďarsko využívajú švédske Gripeny. Ak by ministerstvo postupovalo obdobne, vytvorili by sa aj ďalšie možnosti. Vytvorenie akéhosi výcvikového centra v rámci zoskupenia Visegrádskej štvorky (V4), alebo spolupráce pri servise či údržbe strojov, ale ako som už hovoril, ani americké F-16 nie sú zlým riešením," doplnil analytik Naď.