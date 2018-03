"NEGRATULUJTE" Putinovi bola jediná rada v materiáloch: Trump ju aj tak neposlúchol

Donald Trump

WASHINGTON - Amerického prezidenta Donalda Trumpa v inštruktážnych materiáloch varovali, aby sa vyhol blahoželaniu ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi k znovuzvoleniu, ale on to predsa len urobil. V stredu to pre tlačovú agentúru AP vyhlásil vysokopostavený predstaviteľ Trumpovej administratívy.