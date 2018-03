Ostrý odkaz Trumpa pre bývalého viceprezidenta: Išiel by si dole rýchlo, tvrdo a s plačom

Reagoval tak na poznámku z utorňajšieho podujatia proti sexuálnemu obťažovaniu žien, na ktorom Biden povedal, že ak by uvidel Trumpa obťažovať nejakú ženu alebo hovoriť o tom, "vymlátil by z neho dušu".

Trumpova reakcia na seba nenechala dlho čakať. "Bláznivý Joe Biden sa snaží tváriť ako tvrdý chlapík. V skutočnosti je slabý, mentálne aj fyzicky, ale zase sa mi vyhráža - už druhýkrát - fyzickým útokom. Nevie, s kým má dočinenia, išiel by dole rýchlo, tvrdo a s plačom. Nevyhrážaj sa ľuďom, Joe!" odkázal Trump Bidenovi na Twitteri.

Crazy Joe Biden is trying to act like a tough guy. Actually, he is weak, both mentally and physically, and yet he threatens me, for the second time, with physical assault. He doesn’t know me, but he would go down fast and hard, crying all the way. Don’t threaten people Joe!