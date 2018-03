Strašná smrť dievčaťa (†19): FOTO Chcela nabiť svoj mobil, počas rozhovoru explodoval

Poškodený mobil

DILLÍ - Indka Uma Oramová údajne zomrela počas telefonického rozhovoru so svojím príbuzným po tom, čo mobil napojila na nabíjačku a zasunula ju do elektrickej siete v rodinnom dome v obci Kheriakani v štáte Odisha. Tínedžerka utrpela pri explózii poranenia ruky, hrudníka a nohy a upadla do bezvedomia. Po prevoze do nemocnice ju prehlásili za mŕtvu.