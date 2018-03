Mladíkovi (†24) spadol v kine mobil medzi sedadlá: Pri vyťahovaní sa stalo čosi desivé

BIRMINGHAM - Príjemný zážitok z pozerania filmu sa zmenil na tragédiu. Ateeq Rafiq sa pokúšal vytiahnuť svoj telefón spod sedadla v kine Vue v zábavnom komplexe Star City v Birminghame, no hlava mu uviazla tak nešťastne, že o pár dní v nemocnici skonal.

"Mužovi spadol počas premietania filmu mobil, a tak sa ho snažil po skončení vytiahnuť. Sedadlá v Gold Class sú elektrické a sklopné. Sklonil sa, aby sa poobzeral po telefóne. Vtedy bola opierka na nohy vo vzpriamenej polohe," uviedol zdroj pre Birmingham Live.

Bohužiaľ, došlo k tomu, že práve vo chvíli, keď sa muž načahoval za mobilom, opierka sa sklopila a zachytila jeho hlavu. Predpokladá sa, že spanikáril a utrpel zástavu srdca, kým sa ho jeho kamarát a zamestnanec kina pokúšali vyslobodiť.

Kino Vue

Záchranná služba vo West Midlands potvrdila, že bola v piatok 9. marca o 19.06 privolaná k pacientovi so zástavou srdca do komplexu Star City. Keď posádka prišla, niektorí ľudia už začali s podávaním prvej pomoci a oživovaním. Zdravotníkom sa podarilo znovu rozpumpovať srdce a muž bol prevezený do nemocnice. O niekoľko dní, 16. marca, však zomrel.

Hovorca kina uviedol, že u nich prebieha vyšetrovanie incidentu. "Naše myšlienky a sústrasť sú s rodinou, ktorá má našu plnú podporu a pomoc," dodal. Rovnako tak sa prípadom zaoberá aj úrad zdravia.