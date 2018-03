Európske denníky si podali Fica: Nemci označili jeho ponuku na demisiu za zlý vtip

"Fico bojuje o politické prežitie. Sú tu paralely so zamatovou revolúciou. Súčasná (slovenská) vláda úplne stratila kontakt s realitou rovnako ako komunistický režim nepochopil, čo sa dialo v roku 1989," citoval britský server politologičku Soňu Szomolányiovú z Univerzity Komenského v Bratislave.

Britský server pripomína, že slovenská vláda funguje v krízovom móde od februárových vrážd novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. The Telegraph ďalej poukázal na Ficovo dlhé pôsobenie v politike v čase stabilnej ekonomickej situácie a očakávaného štvorpercentného hospodárskeho rastu v tomto roku.

Denník The Guardian upozornil, že malá koaličná strana Most-Híd tlačí na predčasné voľby. Fico to ale zatiaľ odmietal s tým, že ak sa dostane k moci súčasná opozícia, nastane chaos.

Die Welt k situácii napísal: "Znelo to, akoby Fico skutočne vyvodil dôsledky z politickej krízy, v ktorej jeho krajina po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej väzí. Pri bližšom pohľade je ale jasné: Ficovo oznámenie je len zlý vtip." Ak by prezident Andrej Kiska vyhovel premiérovým podmienkam, znamenalo by to, "že (takmer) všetko zostane po starom". Miesto, aby prevzal zodpovednosť, snaží sa ju Fico podľa nemeckého denníka presunúť na prezidenta.

Ficov "šachový ťah" je podľa Die Welt jeho poslednou nádejou. Keby totiž jeho strana Smer-SD vládla ďalej až do roku 2020, mohla by nad ním držať ochrannú ruku. Ficovi teraz ide o viac než o jeho úrad. "Ide mu o jeho reputáciu - a v neposlednom rade aj o jeho budúcnosť," napísal Die Welt v komentári.

Demonštranti v uliciach slovenských miest sa totiž chcú vysporiadať s minulosťou, požadujú nezávislé vyšetrovanie a tresty. "Robert Fico tomu chce všetkou silou, ktorá mu ešte zostala, zabrániť," dodal nemecký denník.