Horor po príchode domov: FOTO Opitý otec zaspal, mama našla dieťatko v kaluži krvi

SUNDERLAND - Scéna ako z hororu! Maria nechala svojho trojtýždňového synčeka doma s otcom. Ten mal malého Reggieho postrážiť, kým bola matka preč. To sa však stalo malému bábätku osudným. Po príchode domov sa jej naskytol hrozný pohľad. Pes jej synčeka roztrhal.

Maria Blacklinová nechala svojho trojtýždňového synčeka Reggieho na starosť jeho otcovi. Vybrala sa totiž k rodičom. V ten deň jej zomrela babka a tak ich šla utešiť. Myslela si, že všetko bude v poriadku a na svojho synčeka sa po návrate domov tešila. Potom, ako prišla domov, sa jej však naskytol hrozný pohľad. Bábätko totiž roztrhal rodinný pes. Informoval o tom denník Daily Mirror.

Otec opitý zaspal, pes dieťa roztrhal

Otec Ryan Young totiž počas stráženia vypil osem plechoviek piva a zaspal. Počas toho sa odohral doslova masaker. Prespal celý útok a zobudil ho až desivý krik matky. Malý teriér dieťatko napadol, matka ho našla v otrasom stave, poriadne nedýchal. Bohužiaľ, Reggie zraneniam podľahol. Pes bežne zostával na záhrade a púšťali ho len do kuchyne. V osudný moment sa však dostal až do izby a Reggieho napadol.

Maria vtedy popísala svoj návrat domov ako "horor". Syna našla v kaluži krvi, bol celý modrý, no ešte žil. Záchranári mu už napriek tomu nedokázali zachrániť život. Celý incident sa odohral v roku 2015, no až teraz poslal súd Younga do väzenia. Sudca uviedol, že útoku mohol otec ľahko zabrániť. Bohužiaľ, nezobudil sa a malý teriér doslova trhal chlapčeka 20 minút.

Necelé dva roky vo väzení

Pri výsluchu však otec spočiatku tvrdil, že nebol opitý len veľmi unavený. Podľa policajtov, ktorí vtedy dorazili na miesto činu, z neho bolo cítiť alkohol a bol určite opitý. Young však dychovú skúšku odmietol, preto nie je známe, koľko alkoholu mal v krvi. Young však neskôr polícii povedal, že vypil osem plechoviek piva a taxikár dodal, že ho požiadal o ďalších osem plechoviek, ktoré mu mal doniesť domov v osudný júnový večer v roku 2015.

Vyšetrovatelia uviedli, že bábätko z postieľky buď vypadlo, alebo ho vytiahol teriér. Podnetom mohli byť nekoordinované pohyby dieťaťa a to, že dieťa nepoznal. Rodina predtým nikdy nezaregistrovala, žeby bol pes agresívny. Na súde otec plakal a podľa obhajkyne bol úplne zdrvený.

Maria Blacklinová

"Chcel by vrátiť čas a priviesť späť svoje dieťa, ale nemôže. Muselo to byť hrozné, keď niesol chlapčekovu truhlu na jeho pohrebe. On sa sám odsúdil k doživotiu," povedala Caroline Goodwinová. Ryana Younga odsúdili na 21 mesiacov väzenia a zakázali mu chovať psov sedem rokov. "Som presvedčený, že si psa nestrážil, pretože bol pod vplyvom alkoholu a sebecky sa rozhodol piť aj po náročnom dni v práci," vyhlásil sudca Tim Gittens.