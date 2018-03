Novému premiérovi budem držať chrbát a tlačiť na priority Smeru, vyhlásil po demisii Fico

Stále je presvedčený, že predčasné voľby by neboli dobrým riešením. "Pretože by to pre krajinu bolo nestabilné, predstavte si tých pánov a dámy z opozície, ktorých nebudem osobne menovať, ako by vládli," povedal Fico s tým, že by to bolo pre Slovensko nedobrým riešením.

Ako bývalý premiér chce Pellegrinimu držať chrbát a tlačiť na priority Smeru-SD. Ako šéf najsilnejšej politickej strany na Slovensku naďalej plánuje garantovať jasnú proeurópsku orientáciu štátu.

uviedol Fico. Šéf Smeru-SD sa spolieha na Pellegriniho profesionalitu, označil ho za osobného priateľa.uistil.

Fico uznal, že s Kiskom mali v mnohých oblastiach rôzne názory, no v téme zahraničnej politiky sa zhodli. "A ja budem stále politicky aktívny, možno sa čoskoro uvidíme na nejakej tlačovej konferencii," odkázal novinárom.