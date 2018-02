Otec požiadal syna, aby si stále nepísal na mobile: Nastal horor, chlapec ho zbil do bezvedomia

YARMOUTH - V meste Yarmouth v americkom štáte Massachusetts miestny chlapec zbil svojho otca do bezvedomia, lebo ho nahnevalo, keď ho otec požiadal, aby si aspoň pri večeri nepísal stále správy na mobile.

Udalosť sa stala pred miestnou reštauráciou, kde pokračovala hádka, do ktorej sa otec a syn pustili pri jedle. Ako informuje agentúra AP, syn v jednu chvíľu celou silou udrel svojho otca do tváre, ten spadol na zem, udrel si ju o chodník a upadol do bezvedomia.

Šesťdesiattriročného muža musel brániť pred ďalším násilím zo strany svojho syna náhodný okoloidúci, ktorý aj privolal sanitku. Muž utrpel po útoku svojho syna vážne zranenia. Syna policajti zatkli, ale neskôr ho prepustili do starostlivosti jeho matky. Vek násilníckeho chlapca americké médiá nezmieňujú, uvádzajú však, že nejde o dospelú osobu.