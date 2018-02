KĽDR prejavila ochotu rokovať so Spojenými štátmi: Kedy k tomu príde?

Mun Če-in

PJONGČANG - Severná Kórea je ochotná rokovať so Spojenými štátmi. Podľa juhokórejského prezidenta Mun Če-ina to v nedeľu uviedol severokórejský generál Kim Jong-čchol. Ako informovala agentúra DPA, Mun Če-in sa stretol so severokórejským generálom a jeho delegáciou pred záverečným ceremoniálom zimných olympijských hier v Pjongčangu.