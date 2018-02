New York musí prepísať dejiny: Padol nový teplotný rekord, namiesto zimy leto

V New Yorku padol nový teplotný rekord

NEW YORK - V New Yorku namerali uprostred zimy letné teploty. V stredu popoludní sa tam ortuť teplomera vyšplhala až na 24 stupňov Celzia, informovali americkí meteorológovia. Podľa ich údajov je to nový teplotný rekord. Doterajší najteplejší 21. február zaznamenali v roku 1930, keď namerali 20 stupňov Celzia.