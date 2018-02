Dramatické finále tohtoročnej zimy: Pripravte sa! Na Slovensko sa valia obrovské mrazy

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Tohtoročná zima nám svoje skutočné zúbky ukáže až vo svojom úplnom závere, bude to dramatické finále, predpovedá meteorológ Pavel Matejovič. Podľa neho modely prognózujú, že 24. februára k nám začne prenikať od severovýchodu veľmi studený, pôvodom kontinentálny arktický vzduch. Dôsledkom takéhoto vývoja bude zmohutnenie anticyklóny nad severnou Škandináviou a Nórskym morom, ktorá by mala mať vo svojom strede až 1055 hPa. Po jej južnej strane zosilnie advekcia studeného pevninského vzduchu od východu a zároveň zablokuje prílev teplejšieho vzduchu z Atlantiku. Čo to teda pre Slovákov znamená?