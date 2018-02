Dráma na súde: VIDEO Zúfalý otec zaútočil na monštrum, zábery obleteli svet!

Larry Nassar sa postavil tretíkrát pred súd. Dôvodom bolo obťažovanie a sexuálne zneužívanie dievčat a mladých žien v americkom gymnastickom tíme, kde Nassar pôsobil ako tímový doktor. Medzi zneužívané dievčatá patrili aj tri dcéry Randalla Margravesa.

Randall Margraves (vľavo) požiadal súd o päť minút s Nassarom.

Margraves najprv slušne požiadal sudkyňu, či môže niečo povedať. Tá mu dala slovo. "Ty sk****syn," ostro vybehol otec. "Nie, na súde nemôžete používať vulgarizmy," napomenula ho sudkyňa, no zároveň vyjadrila súcit. "Neviem si ani predstaviť ten hnev, úzkosť a vaše nutkanie odplaty. Ak chcete niečo povedať, máte voľnú ruku, ale v súdnej sieni nepoužívame rúhavé výrazy."

Dve z troch dcér, ktoré lekár sexuálne zneužíval - Lauren (vľavo) a Madison

Randall mal však na súde ďalšiu požiadavku, ktorú mu nakoniec sudkyňa zamietla. "Chcel by som vás teda poprosiť, aby ste mi dali päť minút v zatvorenej miestnosti s týmto démonom. Dáte mi ich? Áno alebo nie," požiadal rozhorčený otec. "Nie," ohradila sa ihneď sudkyňa. Dcéry stáli celý čas za ním a hovorili mu, aby prestal. "Tak mi dajte jednu minútu," stupňoval nátlak otec.

Sudkyňa okresu Eaton v štáte Michigan mu však odpovedala jasne. "Takto náš právny systém nefunguje." To však zúfalého a nahnevaného otca ešte viac vytočilo a rozhodol sa vziať spravodlivosť do vlastných rúk.

Vyrútil sa spoza stola a zaútočil na Nassara. Útok trval veľmi krátko a Randall sa k monštru ani poriadne nedostal. Ihneď ho totiž spacifikovali policajti a ochranka. Tí ho nakoniec spútali a zatkli. Sudkyňa ho nakoniec oslobodila s tým, že ako matka chápe jeho situáciu.

​

Stále sa však svojej požiadavky nevzdal. Ešte počas spútavania, keď ležal na zemi zavalený policajtami, stále žiadal o jednu minútu. "Dajte mi minútu s tým bastardom," kričal otec a v pozadí bolo počuť plač jeho dcér a manželky. "Jednu minútu," súdna ochranka ho pritom prosila, aby sa upokojil.

Dear Randall Margraves,



We are in your corner, and we've got your back.



- The world #GiveHimAMinute