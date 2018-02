Školáčke (†12) sa stal osudným kúpeľ: TOTO si vzala do vane, bola na mieste mŕtva

MOSKVA - Dvanásťročná školáčka sa po basketbalovom zápase vrátila domov a rozhodla sa dať si kúpeľ. Bohužiaľ, kúpeľ sa jej stal osudným. Do vane si totiž so sebou rozhodla vziať aj mobilný telefón. Ten jej spadol do vody a zasiahol ju elektrický prúd. Bezvládne telo mladej školáčky objavila bez známok života jej mama.

Dvanásťročná školáčka z Ruska prišla po basketbalovom zápase domov a rozhodla sa okúpať. Do vane si so sebou vzala aj telefón, ktorý sa jej po chvíli vybil. To, čo sa stalo potom, nečakal nikto. Dievča si chcelo telefón dobiť, no ten jej spadol aj spolu s nabíjačkou do vody a zasiahol ju elektrický prúd. Dievča bolo na mieste mŕtve.

Telefón jej spadol do vody, bola na mieste mŕtva

Telo našla jej matka. Tá varila v kuchyni večeru a po chvíli sa jej nezdalo, že je jej dcére ticho, a tak sa rozhodla ísť sa na ňu pozrieť. Na pohľad, ktorý sa jej naskytol nikdy nezabudne. Svoju jedinú dcéru objavila vo vani s hlavou ponorenou pod vodou. Ihneď zavolala záchranárov a snažila sa Kseniyu oživiť, no bolo už neskoro.

Práve rozrušená matka polícii povedala, že sa šla po zápase len okúpať. "Dievča počúvalo hudbu, keď sa jej zrazu vybil telefón," povedali dôstojníci. Mobil sa jej po chvíli vybil, preto ho zapojila do nabíjačky. Podľa predbežného vyšetrovania to vyzerá tak, že jej telefón s káblom spadol do vody. Zasiahol ju elektrický prúd a školáčka bola na mieste mŕtva. Dievča identifikovali ako Kseniyu P., údajne zomrela okamžite. Telefón plával na hladine vody vo vani. Prípad skúma moskovský regionálny vyšetrovací výbor.

Strážte svoje deti

Kseniya bola jedináčikom a s rodičmi žila v obci Bolshoe Gryzlovo v jednej z Moskovských oblastí. Rada lyžovala a tancovala a veľmi ju zaujímal šport. Jej tanečná škola dnes vyjadrila obrovský smútok nad smrťou ich krásnej hviezdy Kseniye. Mala len dvanásť rokov.

Jej kamarátka Anna to označila za obrovskú tragédiu, uviedol denník Daily Mail. Komentáre pod príspevkom sa objavilo mnoho komentárov, ktoré vyzývali rodičov, aby svoje deti varovali pred nebezpečenstvom telefónov vo vani. "Ľudia, nepoznáte základné pravidlá bezpečnosti a neviete ich vysvetliť deťom?" V druhom príspevku sa zas užívateľ pýtal, koľko podobných prípadov sa ešte musí stať, aby sa takýmto tragédiám predišlo.