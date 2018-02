Prípad najslávnejšej vrahyne posledných rokov opäť ožil! Smrť pre modelku Kukučovú

Mária Kukučová, jej zavraždený exmilenec a jeho sestra

LONDÝN - Slovenská modelka Mária Kukučová (28) sa dostala do pozornosti zahraničných aj domácich médií po tom, čo v apríli 2014 pripravila o život svojho expriateľa a bohatého podnikateľa Andrewa Busha v jeho španielskej vile v Costa del Sol. O záujem však nemá núdzu ani teraz, keď sedí vo väzení. Stala sa hlavnou hrdinkou v novej epizóde dokumentárneho seriálu britskej televíznej stanice Channel 5 s názvom Murder in Paradise (Vražda v raji). Sestra zavraždeného britského milionára v nej uviedla, že Kukučová by si za svoj zločin zaslúžila trest smrti.