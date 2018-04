Vrahyňa v bikinách sa vracia domov: Modelka Kukučová si odsedí zvyšok trestu na Slovensku

Modelka Mária Kukučova (28) z obce Nová Bošáca v okrese Nové Mesto nad Váhom sa preslávila najhorším možným spôsobom. V španielskej väznici je už štvrtý rok. Podľa rozsudku zastrelila po hádke 5. apríla 2014 milionára Andrewa Busha tromi ranami v jeho vile v Costa del Sol v Španielsku. Motívom bola žiarlivosť, klenotník mal novú priateľku, Rusku Mariu Korotaevovú (24). Po streľbe sa Kukučová vrátila na Slovensko a sama sa prihlásila na polícii.

Na Slovensku nasledovalo zatknutie, súd rozhodol o jej vydaní späť do Španielska, kde ju čakal súdny proces. Najprv Kukučovú odsúdili na 15 rokov, potom jej trest znížili na 13 rokov a 9 mesiacov. Modelka pred súdom tvrdila, že sa pred exmilencom bránila, pretože ju napadol. Porotu o svojej verzii nepresvedčila. Momentálne si trest odpykáva vo väznici v španielskej Granade.

Podľa najnovších medializovaných informácií si Kukučová plánuje zvyšok trestu odpykať na Slovensku. "Ministerstvo, ani Krajský súd v Trenčíne, ktorý bude príslušný na rozhodnutie (podľa miesta obvyklého pobytu odsúdenej) však do dnešného dňa, t .j. 19. 04. 2018 žiadnou žiadosťou odsúdenej alebo španielskych orgánov nedisponuje," uviedla hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti SR Zuzana Drobová.

Kukučová sa môže dostať na Slovensko

To, že by si modelka mohla zvyšok trestu odpykať v rodnej krajine, nie je vylúčené. Ako vysvetlila Drobová, odsúdená totiž môže požiadať o vykonanie trestu na Slovensku buď španielske orgány alebo priamo naše ministerstvo spravodlivosti. Španielske orgány musia s odovzdaním súhlasiť, to znamená, že vyplnia osvedčenie - formulár, ktorý je prílohou zákona, pripoja relevantné rozhodnutia, všetko preložia do slovenčiny a zašlú slovenským orgánom, a to buď ministerstvu, ktoré ich prepošle na príslušný súd, alebo priamo súdu na uznanie.

Na konanie je oprávnený príslušný súd podľa miesta obvyklého pobytu odsúdenej, v prípade Kukučovej je to Krajský súd v Trenčíne. Ten bude rozhodovať o uznaní, resp. neuznaní španielskych rozhodnutí, ako aj o samotnom výkone trestu odňatia slobody. Ak dôjde k uznaniu rozhodnutia, samotnú realizáciu prevzatia odsúdenej zo Španielska na Slovensko bude zabezpečovať Národná ústredňa Interpol Bratislava. Dĺžku trvania celého procesu nie je možné odhadnúť. Závisí to od viacerých okolností. Ak krajský súd uzná rozhodnutie, bude ho musieť doručiť do Španielska odsúdenej, aby mohol nadobudnúť právoplatnosť, a následne dohodnúť so španielskymi orgánmi vhodný termín na realizáciu.