Haleyová popiera milostnú aféru s Trumpom: Je to mimoriadne odporné

WASHINGTON - Nikki Haleyová, americká veľvyslankyňa pri OSN, rázne poprela fámu, že má ľúbostnú aféru s prezidentom Donaldom Trumpom. Informovala o tom v piatok tlačová agentúra DPA. "To absolútne nie je pravda. Je to mimoriadne urážlivé a odporné," povedala Haleyová v rozhovore pre americký server Politico. Dodala, že terčom takýchto fám bola už aj v minulosti a zistila, že ich vymýšľajú ľudia, ktorí neznášajú úspešné ženy.

Fáma sa rozšírila po tom, čo autor nelichotivej knihy o Bielom dome a Trumpovej volebnej kampani z roku 2016 Michael Wolff povedal niekoľko narážok v americkej televíznej diskusnej relácii - napríklad uviedol, že si je "úplne istý", že prezident má aférku.

Dodal však, že nemal dostatok dôkazov, aby zaradil všetky podrobnosti do svojej knihy "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Oheň a hnev: Vo vnútri Trumpovho Bieleho domu). Kniha sa po vydaní tento mesiac stala bestsellerom.

"Prezident trávil s Haleyovou pozoruhodne veľa súkromného času na palube (prezidentského lietadla) Air Force One a videli ho, ako ju zaúča a pripravuje na budúcu kariéru v celoštátnej politike," napísal Wolff vo svojej knihe.

Autor v talkšou povedal, že táto informácia bola pre rozmýšľajúcich čitateľov dostatočná na to, aby si uvedomili, že práve Haleyová je zapletená do údajnej aféry. Haleyová reagovala, že Wolff poplietol fakty. Na palube Air Force One bola raz a v tom čase sa tam nachádzalo niekoľko ľudí. Dodala, že sa s prezidentom o svojej politickej budúcnosti nikdy nerozprávala osamote, ako Wolff tvrdil. Haleyová poskytla rozhovor v rámci podcastu Women Rule, ktorý zverejňuje Politico. Toto médium oznámilo, že Wolff nereagoval na žiadosť o vyjadrenie.