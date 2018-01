Európu ničia extrémne výkyvy počasia: VIDEO Víchrice, 67-stupňové mrazy a dopravné kolapsy

Západná Európa

Celé Spojené kráľovstvo začiatkom januára zasiahla silná búrka, ktorá výrazne skomplikovala životnú situáciu vo viacerých mestách. Nepriaznivé podmienky a silná ľadová víchrica, ktorú so sebou priniesla búrka, potrápila hlavne severnú časť Anglicka. Meteorológovia vydali 3. januára výstrahu pre celé Anglicko pred nebezpečnou víchricou.

Varovali aj obyvateľov Severného Írska a Škótska, kde sa uzavrelo takmer 200 škôl. Víchrica obmedzila dopravu a tisíce domácnosti ostali bez elektriny. Štyria ľudia utrpeli zranenia v dôsledku vyvrátených stromov. V niektorých častiach Škótska sa cestách tvorili až 11-hodinové kolóny. V Francúzsku si víchrica vypýtala svoju daň. V Paríži padol rekord, kedy vietor fúkal najsilnejšie za posledných sedem rokov. Meteorológovia namerali až 107 kilometrov za hodinu.

Nepriaznivé klimatologické podmienky odstavili aj leteckú dopravu. Letisko v Amsterdame odvolalo až 176 letov. Lety do Európy rušilo aj letisko v Prahe. Nebezpečná búrka Eleanor, ktorú sprevádzala ľadová víchrica poznačila aj letiská vo Francúzsku. Búrku Eleanor naši juhozápadní susedia nazývajú ako Burglind.

Stredná Európa

Na severe a západe krajiny bola situácia najhoršia. Víchrica dosahovala rýchlosť až 120 kilometrov za hodinu a na viacerých miestach padali stromy, čo spôsobilo aj vykoľajenie vlaku. Nemeckom otiasla aj hrozivá správa, kedy vo Vestfálsku havaroval školský autobus. Kritická situácia bola aj v spolkovej krajine Nemecka. V Hesensku na trakčné vedenie železnice v dôsledku víchrice spadol strom, ktorý zablokoval celú vlakovú dopravu. Nepriaznivé počasie odstavilo od civilizácie aj Horské stredisko Zermatt vo Švajčiarsku, kde boli záchranári nútení prepravovať stovky turistov vrtuľníkmi.

Vo Švajčiarsku padol rekord. Na hore Pilatus rýchlosť vetra dosahovala až 195 kilometrov za hodinu.

Slovensko

Slovenský hydrometeorologický ústav na štvrtok a piatok vydal výstrahy. Meteorológovia upozorňujú na nepriaznivé podmienky. Fúkať bude silný vietor a na viacerých územiach bude aj snežiť. „V okrese Trenčín sa ojedinele očakáva tvorba snehových jazykov a závejov. Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ varuje SHMÚ.

Meteorológovia namerali 16. januára snehovú pokrývku takmer na celom území Slovenska

Meteorológovia informovali, že 16. januára sa snehová pokrývka nachádzala takmer na celom území Slovenska. SHMÚ zároveň predpovedal, že vzhľadom na pretrvávajúce nulové až mínusové teploty by sa sneh mal udržať. Meteorológovia upozorňujú pred silným vetrom vo vyšších polohách krajiny, ktorý by mohol sprevádzať sneženie. Rýchlosť vetra sa bude pohybovať od 110 do 135 kilometrov za hodinu.