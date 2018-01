Na Vianoce sa bavila a o tri dni bola mŕtva! Ellie (†18) pripravila o život nečakaná choroba

LINCOLNSHIRE - Toto by nechcel zažiť žiadny rodič. Večierok s priateľmi sa pre mladučkú Ellie skončil tragicky. Dobre sa bavila, no nasledovali tri dni bolestí a museli ju previezť do nemocnice. Tam podstúpila operáciu, ktorú však neprežila. Ťažká choroba ju v osemnástich rokoch náhle pripravila o život.

Len 18-ročná Ellie Walsh z anglického Lincolnshiru sa rozhodla osláviť Vianoce so svojimi kamarátmi. Nevedela však, že to budú posledné Vianoce v jej živote. Tri dni po oslavách ju prekvapila náhla a silná bolesť žalúdka a cítila sa veľmi zle. Informoval Daily Mail.

Náhla smrť

Previezli ju do nemocnice, kde musela podstúpiť operáciu. Ellie trpela rakovinou žalúdka v poslednom štádiu. Ellie však o tejto chorobe nič netušila. Bolesti ju prekvapili až tri dni po vianočnej večeri s kamarátmi. Vtedy však už bolo neskoro. Bolesťami žalúdka však trpela už niekoľko rokov.

Ellie (vľavo) s kamarátmi

"Zomrela počas operácie," povedala zronená matka Emma Walsh, ktorá jej pred operáciou povedala, že ju ľúbi a že sa uvidia neskôr. Doktori však uviedli, že aj keby operáciu prežila, čakalo by ju len niekoľko mesiacov života.

Toto by nechcel zažiť nikto

S dcérou sa nemala šancu poriadne rozlúčiť. "Nevedeli sme, ako vážne chorá bola Ellie. Žalúdok ju pobolieval už niekoľko rokov a asi pred piatimi týždňami výsledky ukázali, že má nádor," povedala zronená matka. Dodala, že doktorov navštevovali od roku 2004. Dôvodom bola prudká strata váhy a bolesti. Vždy ju to však prešlo a lekári jej dali paracetamol.

Ellie bola veselá a mala okolo seba úzky okruh priateľov, ktorí ju vždy podržali. Napriek tomu, že mala rada svoje súkromie, nemala problém chodiť na večierky so svojimi kamarátmi. "Bude mi navždy chýbať. Toto by som nepriala žiadnemu rodičovi," povedala matka. Ellie mala pred sebou aj sľubnú kariéru recepčnej potom, ako zapôsobila v právnickej firme Burton a Co in Lincoln. Presnú príčinu smrti však ešte lekári musia určiť oficiálne.