Chlapcovi (†14) vyrástol na nose pupienok: Rodičia neverili, aká hrôza sa s ním začala diať

"Rodičia Emanuela Zayasa mi dali povolenie oznámiť verejne chlapcovo úmrtie. Súhlasili tiež s tým, že jeho telo môže poslúžiť na lekársky výskum, aby sme sa dozvedeli viac o tejto vzácnej chorobe," napísal na svojom facebookovom účte doktor Robert Marx z Miamskej univerzity, ktorý náročnú operáciu chlapca nedávno viedol.

Štvorkilový nádor zakrýval takmer celú chlapcovu tvár. Nebol síce zhubný, ale hrozilo okrem iného to, že mu jeho ťarcha zlomí väz. Chlapec tiež začal mať problémy s dýchaním, skoro nemohol jesť a zle videl. Do nemocnice na Floride sa chlapec dostal až vlani koncom roka.

"Klopal som na toľko nemocničných dverí," opísal v decembri v novinách Miami Herald chlapcov otec martýrium na Kube. Tamojší lekári sa ale operáciu báli vykonať kvôli jej zložitosti, vlastne vôbec nevedeli, čo s tým.

"Začalo sa to, keď mal 12 rokov. Vyzeralo to ako malý pupienok na nose, myslela som si, že je to akné," povedala tento mesiac serveru BBC chlapcova matka. Za niekoľko mesiacov ale nádor narástol do obrovských rozmerov.

Rodičom, ktorí pracujú v evanjelickom kostole v kubánskej provincii Villa Clara, pomohol nakoniec jeden americký misionár. Ten predložil Emanuelov prípad na lekárskej konferencii. Tam sa o ňom dozvedel doktor Marx, ktorý už v minulosti niekoľko pacientov s veľkými nádormi na tvári operoval.

Emanuel sa narodil s chorobou nazvanou fibrózna kostná dysplázia, pri ktorej dochádza k čiastočnému nahrádzaniu kostného tkaniva väzivom. Môže postihovať len jednu kosť, alebo ako v chlapcovom prípade viaceré kosti.