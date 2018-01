ZVRAT v prípade tragickej smrti chlapčeka (†1): Šokujúce vyjadrenie otca o útoku psa

Tragický prípad chlapčeka, ktorého uhryzol pes počas pokojného rodinného posedenia, sa rozšíril o svedectvo otca a jeho matky Libuše, babičky ročného Vlastíka. Obaja popierajú tvrdenie chlapčekovej matky, jej sestry a ich matky, podľa ktorých pes nebol agresívny a nikdy by bez dôvodu neublížil.

Pes bol agresívny, útočil aj na vlastnú majiteľku

Vlastíkov otec a babka však tvrdia opak. Podľa nich bol pes nevyspytateľný a veľmi agresívny. "Štartoval aj na svoju majiteľku, ten pes bol debil, magor," povedal pre Blesk.cz Vlastíkov zronený otec. Tvrdia, že Aneta, druhá babička, tiež hovorila, že skôr, či neskôr ten pes niekoho rozhryzie.

„Zabili ste malého! Pretože ste ho neopatrovali,“ povedala priamo do očí sestrám a ich matke nešťastná babička Libuše (50). Prezradila, že pes, čo usmrtil jej ročného vnuka, bol kríženec argentínskej dogy a rotvajlera. „Vieme, že pes bol agresívny. Tu v Předmostí napadol najmenej troch psov. Nikoho nepočúval,“ povedala Libuše. Svedectvo babičky potvrdil aj otec malého Vlastíka.

Podľa nich to bola len otázka času, kým dôjde k nešťastiu. Ich predtucha sa, žiaľ, naplnila. Agresívny pes jedným uhryznutím do krčnej tepny vzal život ročnému dieťaťu. „A teraz vám tvrdí, že ten pes je poslušný. To je proste neuveriteľné. Stavia sa k tomu, ako keby za to mohol Vlastík,“ dodala Libuše na adresu predchádzajúcich tvrdení Vlastíkovej matky. Tá povedala, že jej syn musel psa vyprovokovať.