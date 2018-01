Smrť chlapčeka (†1) po útoku psa rozdelila rodinu: Odborníčka vie, kto je na vine!

PŘEROV – V Česku už pár dní rezonuje obrovská tragédia. Ročného Vlastíka uhryzol na rodinnom posedení pes. Chlapček bol na mieste mŕtvy. Kým rodina sa navzájom obviňuje, odborníci hovoria jasne. Za smrť chlapčeka je zodpovedná jeho matka, ktorá ho nemala nechávať so psom bez dozoru.

„K prípadu môžem povedať len jedno. Človek je jediný tvor na planéte, ktorý dá predátorovi svoje mláďa na hranie a potom je prekvapený, keď sa niečo stane,“ povedala Martina Načeradská pre blesk.cz. „Také malé dieťa nikdy nesmie byť samé s takýmto psom,“ dodala veterinárka.

S tvrdením veterinárky sa stotožňuje aj chovateľka a cvičiteľka psov. „Pri takýchto plemenách ako kríženec argentínskej dogy by som nenechala dieťa samé ani minútu. Ľudia si stále neuvedomujú, že pes je psia šelma a majú k tomu aj tak pristupovať,“ objasnila cvičiteľka psov z Prahy.

Rodičia vychovávajú časovanú bombu

Vlastíkova matka tvrdila, že pes nie je agresívny a že nikdy by bez dôvodu nezaútočil. Dokonca hodila vinu na vlastného syna. „Mohla to byť iba obrana, mohol sa zahnať, lenže pri tak malom dieťati je aj zahnanie veľký problém. Je to chyba rodiča, keď dieťa uhryzne pes, pretože deti nemajú rozum a často psom robia veci, pri ktorých sa pes cíti ohrozený,“ vysvetlila Načeradská.

Argument matky, že pes jej sestry Vlastíka poznal, nepovažuje veterinárka za objektívny. Načeradská rodičom odporúča, aby vychovávali svoje deti a psov nevystavovali zbytočnej hrozbe. „Rodičia bohužiaľ vychovávajú psa a nie deti. Trestajú ho, keď zavrčí, ale nie je to prejav agresie. V psej reči to znamená: Toto sa mi nepáči,“ povedala Načeradská. „Pokiaľ rodičia bránia psovi, aby povedal, čo sa mu nepáči a nútia ho od detí znášať veci, ktoré sú mu nepríjemné, tak vychovávajú časovanú bombu!“ varuje veterinárka.

Na plemene nezáleží

Veterinárka vysvetlila, že plemeno psa pri napadnutí nezohráva žiadnu úlohu. Podľa štatistík najviac ľudí uhryzli jazvečíky, ktorí sa neradia medzi bojové plemená. Chovateľka a cvičiteľka psov však zastávajú iný názor.

„Nikdy by som si k dieťaťu nezaobstarala pastierskych psov ani dogy. Bohužiaľ, ľudia si vyberajú psov podľa vzhľadu a na nič iné nepozerajú,“ povedala chovateľka. „Kupujte si psa podľa povahy, premýšľajte, čo mu môžete ponúknuť,“ radí ľuďom cvičiteľka. Zároveň im odporúča, aby sa pri kúpe psa poradili s odborníkom.

Smrť Vlastíka (†1) otriasla Českom pre pár dňami. Pes ho počas rodinného posedenia uhryzol priamo do krku. Chlapček upadol do šoku a vykrvácal. Tragédia sa odohrala počas rodinnej návštevy. Pes patril sestre chlapcovej matky. Všetky tri tvrdia, že pes za nič nemôže. Vinu hádžu na Vlastíka, ktorý podľa ich svedectva psa vyprovokoval. Otec a druhá babička Vlastíka tvrdia opak. Podľa nich bol pes agresívny a nikoho neposlúchal. Tvrdia, že problém s ním mala aj jeho majiteľka.