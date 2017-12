Slováci môžu len závidieť: New York zažije obrovské mrazy, v USA padnú storočné rekordy

NEW YORK - Pridať nejakú tú vrstvu oblečenia, nepreháňať to s alkoholom a vziať si niečo teplé na ruky. Tak znie odporúčanie pred oslavami príchodu nového roka v oblastiach na severe a severovýchode Spojených štátov, kde udreli silné mrazy. Na mnohých miestach sa kvôli nim rušia pravidelné akcie, na newyorskom Times Square sa však bude oslavovať ako obvykle, uviedla agentúra AP.

Teplota v noci na pondelok sa má v New Yorku pohybovať okolo 11 stupňov Fahrenheita (okolo -12 stupňov Celzia), čo by z tohtoročného Silvestra urobilo druhý najchladnejší v historických záznamoch spolu s oslavami z roku 1962. Vôbec najmrazivejší Silvester prežili Newyorčania presne pred 100 rokmi, kedy teplota klesla na 17 stupňov pod bod mrazu. Meteorológovia však varujú, že kvôli vetru bude pocitová teplota počas noci podobná ako v roku 1917.

Od prizerania sa na tradičné spúšťanie žiariacej gule na Times Square to ale zrejme mnohých ľudí neodradí. "Státisíce ľudí odolali v priebehu rokov veľmi chladnému počasiu kvôli neopakovateľnému zážitku a my očakávame, že tento rok to nebude inak," povedal Tim Hopkins, ktorý je riaditeľom združenia, ktoré organizuje novoročné oslavy na Manhattane. Úrady však zdôrazňujú, že ľudia by pri nočnom pobyte vonku mali mať šál, čiapku a rukavice. Tiež neodporúčajú konzumáciu alkoholu, lebo po nej telo rýchlejšie stráca teplo.

Na iných miestach usporiadatelia pravidelných silvestrovských a novoročných akcií ich konanie prehodnocujú alebo už dopredu odvolali. Prvýkrát po 30 rokoch bolo napríklad presunuté novoročné stretnutie otužilcov v Maine a úrady vo Philadelphii zvažujú, že zrušia novoročný sprievod v kostýmoch. Mimoriadne chladné počasie sa má na severe USA udržať aj v prvých dňoch nového roka. Napríklad v hlavnom meste Severnej Dakoty Bismarck má v noci na pondelok teplota klesnúť na -28 stupňov Celzia.