Na obrane to opäť vrie: Boj o stíhačky sa vyostruje, drsné obvinenia

Všetko sa to pritom začalo nenápadne. V Sobotných dialógoch na Slovenskom rozhlase minister uviedol, že o žiadnej ponuke na vybudovanie logistického centra nevie. „Čo sa týka ponuky nejakého logistického centra a pracovných miest, odkiaľ to máte? My sme takú ponuku nedostali,“ odpovedal na tvrdenie Ľubomíra Galka (SaS) o tom, že kúpa Gripenov by pre nás bola výhodnejšia.

Voči tomu sa zas vyhradila spoločnosť Saab. Ako uviedla vo svojom dnešnom stanovisku, návrh na výstavbu logistického centra Gripen Support Centre na Slovensku doručila slovenskému ministerstvu obrany už minulý rok osobne.

Kompromitujúci list?

„Skutočnosť je taká, že 26. októbra 2017 bol návrh spoločnosti Saab na výstavbu Gripen Support Centre na Slovensku oficiálne osobne doručený na slovenské ministerstvo obrany," vyhlásil v stanovisku Magnus Lewis-Olsson, riaditeľ Market Area Europe spoločnosti Saab. Návrh bol podľa neho doručený spolu so sprievodnými listami od Marcusa Wallenberga a Hakana Buskheho, t.j. prezidenta a výkonného riaditeľa spoločnosti Saab.

Zdroj: FB / Jaro Naď

Bezpečnostný analytik Jaroslav Naď na svojom Facebooku zverejnil list, v ktorým vtedajší riaditeľ pre vyzbrojovanie a terajší náčelník generálneho štábu Daniel Zmeko poďakoval za ponuku v mene ministra Gajdoša. Poukazuje aj na to, že Zmeko sa pomýlil v adresátovi - namiesto Wallenberg uviedol Walberg.

Nebolo to súčasťou oficiálnej vládnej ponuky

Ministerstvo má jednoduché vysvetlenie - nejde vraj o oficiálnu vládnu ponuku. „Ak švédsky výrobca myslí svoju ponuku o vybudovaní logistického centra vážne, musela by byť súčasťou oficiálnej vládnej švédskej ponuky. A to určite nie je," píše sa v stanovisku.

„Vzhľadom na nepravdivé medializované informácie sa rezort obrany musí ohradiť voči klamstvu, že takýto projekt bol Slovensku oficiálne ponúknutý. Opätovne zdôrazňujeme, že ak by to tak bolo, muselo by ísť o súčasť oficiálnej ponuky," uvádza rezort ďalej.

Status Petra Gajdoša Zdroj: FB / Peter Gajdoš

Lobistické tlaky, odkazuje ministerstvo

Vysvetľuje pritom, že pri výbere stíhacích lietadiel môže ministerstvo pracovať iba s oficiálnymi ponukami. „V tomto prípade sú partnermi pre rokovanie s ministerstvom americká a švédska vláda. Ministerstvo, ani priamo minister obrany Peter Gajdoš nerokujú a v zmysle platného mandátu od vlády SR, ani nemôžu rokovať priamo s výrobcami lietadiel," stojí v stanovisku.

Ministerstvo doplnilo, že v zmysle platnej legislatívy musia byť podmienky pre oboch možných dodávateľov rovnaké. „To znamená, že rezort obrany nemôže prihliadať na mediálne vyhlásenia alebo lobistické tlaky ktorejkoľvek z konkurenčných firiem. Jednoznačne platí, že v zmysle uznesenia vlády SR sú jedinými oficiálnymi ponukami tie, ktoré predložili vlády USA a Švédska," uzavrel rezort.