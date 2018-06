NATO zhodnotilo stav slovenskej armády: Polepšili sme si, potvrdil Gajdoš

BRATISLAVA - Slovenská republika si v rámci hodnotenia Severoatlantickej aliancie (NATO) o stave Ozbrojených síl SR polepšila. Vyplýva to zo stanoviska rezortu obrany, ktoré poskytla hovorkyňa ministerstva Danka Capáková. Aliancia kladne ocenila predovšetkým prisľúbené navyšovanie výdavkov na obranu, ktoré by mali v roku 2020 dosiahnuť úroveň 1,6 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) a následne do roku 2024 rovné dve percentá.

Pozitívne sú hodnotené aj príspevky slovenských vojakov v rámci zahraničných misií. Správa, ktorú NATO vypracúva každé dva roky, je však aj naďalej vo vyhradenom režime, čo znamená, že podrobnosti hodnotenia nie sú dostupné. Zverejnenie správy žiadali aj opoziční poslanci parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť, rezort obrany však argumentuje tým, že rovnaký postup platí vo všetkých členských štátoch NATO.

„V porovnaní s minulým hodnotením, NATO ocenilo predovšetkým naše postupné zvyšovanie výdavkov na obranu, ktoré by malo v roku 2020 dosiahnuť 1,6 percenta a v roku 2024 deklarované dve percentá HDP. Aliancia tiež pozitívne hodnotí príspevky Slovenska do operácií a misií NATO, predovšetkým zapojenie sa do iniciatívy takzvanej posilnenej predsunutej prítomnosti,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš (SNS) na piatkovom stretnutí ministrov obrany členských krajín v rámci rokovania Severoatlantickej rady. „Na druhej strane zaostávame s plnením cieľa vybudovania ťažkej mechanizovanej brigády. Z tohto dôvodu pristúpila Slovenská republika k urýchleniu vybudovania tankového práporu a pokračuje v obstarávaní bojových obrnených vozidiel 8x8,“ doplnil šéf rezortu obrany.

Nové obrnené vozidlá typu 8x8 vyvíjala štátna akciová spoločnosť Konštrukta Defence v spolupráci s fínskou zbrojovkou Patria. Prototyp absolvoval podnikové aj vojskové skúšky, počas ktorých prešiel viac ako 3-tisíc kilometrov a vystrelil viac ako 5-tisíc nábojov z rôznych typov zbraní. Pôvodný materiál počítal s maximálnou sumou 417 miliónov eur za 81 kusov vozidiel vrátane infraštruktúry či výcviku. Odhadovaná suma za jedno vozidlo pritom predstavovala približne 4 milióny eur. Projekt 8x8 čelí dlhodobej kritike. Rezortu obrany vyčítajú opoziční poslanci aj bezpečnostní analytici najmä nedostatok informácií, či podozrenia z korupcie pri fínskej firme, ktorá obdobným problémom čelila pri dodávkach zbraní v iných krajinách.

Spojenci sa na piatkovom rokovaní venovali aj modernizačným projektom. Podľa ministra obrany Petra Gajdoša (SNS) nie sú supersonické stíhačky pre alianciu, ktoré plánuje rezort obstarať najakútnejšou prioritou. Gajdoš chce aj napriek tomu predložiť vláde SR návrh riešenia do konca júna tohto roka. Ministerstvo aktuálne posudzuje už posledné dve možnosti, švédske Gripeny a americké stroje F-16. „Najneskôr do konca júna predložím vláde SR materiál ďalšieho postupu oblasti zabezpečenia nášho vzdušného priestoru,“ potvrdil minister obrany. Slovenská republika momentálne využíva ruské stroje Mig-29. V prípade, že sa nestihne zrealizovať nákup nových strojov do konca kalendárneho roka 2019, bude musieť ministerstvo predĺžiť abonentnú zmluvu, na ktorú idú ročne desiatky miliónov eur, tak, aby sme mohli migy využívať.

Šéf slovenského rezortu obrany sa v piatok zúčastnil aj na sympóziu k Vojenskej mobilite, ktorej cieľom je rýchla a efektívna preprava jednotiek a materiálu v prospech zvýšenia reakcie schopnosti spojencov v prípade krízových situácií, a ktorá patrí medzi projekty iniciatívy PESCO pod vedením Holandska. Ministri hovorili o pripravenosti ozbrojených síl a ich posilnení a zabezpečení. Gajdoš v tejto súvislosti zdôraznil, že „ak máme jeden súbor síl, potrebujeme jeden súbor ciest”.