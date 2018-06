BBC nakrútila na Slovensku reportáž o MiG-och: Prečo člen NATO využíva sovietske stroje?

BRATISLAVA/LONDÝN - "Lietadlá MiG-29 boli navrhnuté Sovietskym zväzom počas studenej vojny. Na leteckej základni NATO na Sliači na Slovensku sa MiGy-29 stále používajú a starajú sa o ne ruskí technici. Kritici tvrdia, že to predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť," píše sa v popise k reportáži, ktorú urobil redaktor britskej televízie BBC Rob Cameron, pôsobiaci ako spravodajca v Prahe.

O slovenských stíhačkách MiG-29 sa toho v ostatnom čase popísalo v médiách dosť. Kvôli stavu nášho letectva si pred mesiacom poriadne nevedeli prísť na meno ani predseda národniarov Andrej Danko a bezpečnostný analytik Jaroslav Naď. Ako je dobre známe, ministerstvo obrany totiž vedie Peter Gajdoš z SNS.

Teraz sa o ne zaujímal aj britský redaktor, ktorý v reportáži s názvom "Odkaz studenej vojny" uviedol, že v súčasnosti na Sliači operuje 11 MiG-ov, no rokuje sa aj o nových nadzvukových lietadlách, ktoré by ich mali nahradiť. Podľa neho je MiG dieťaťom studenej vojny, no dnes už majú dávno svoje najlepšie časy za sebou. Niektoré majú vyše 30 rokov.

Zdroj: bbc

"Zasvätení tvrdia, že takmer na dennom poriadku sú problémy s motormi a avionikou," hovorí Cameron a dodáva, že to, čo ich stále udržuje vo vzduchu je tucet ruských technikov prítomných na základni NATO. "To je jednoznačne veľmi citlivá otázka pre slovenskú vládu," vysvetľuje reportér.

Podľa neho aj keď sa čoskoro objavia nové lietadlá, stále je tu šanca, že ruskí technici budú na Sliači pracovať ešte niekoľko rokov. BBC oslovila kvôli vyjadreniu aj ministra obrany Petra Gajdoša.

"Treba povedať, že Slovenská republika, ale aj mnohé iné členské štáty NATO bývalého Sovietskeho zväzu majú MiGy-29. To znamená Poliaci, Bulhari (...) a my ich chceme využiť, v tom stave v akom ich máme, na zabezpečenie plnenia úloh a našich záväzkov...," hovorí Gajdoš.

BBC pripomenula, že rezort zvažuje dve ponuky na modernizáciu našej armádnej letky, a to švédske gripeny alebo americké stroje F-16. Kritici však tvrdia, že ministerstvo zdržuje tento proces, aby udržalo MiG-y a Rusov na Sliači.

"Je rok 2018. Členmi NATO sme od roku 2004. Myslím si, že po 14 alebo 15 rokoch nášho členstva v NATO by sme sa skutočne mali zbaviť ruského vybavenia a zamerať sa na našich spojencov. Taká je realita," hovorí bezpečnostný analytik Jaroslav Naď.