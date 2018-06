NR SR: Tento rok by mal byť 30. október štátnym sviatkom

BRATISLAVA - Tento rok by mal byť 30. október štátnym sviatkom.

„V roku 2018 si pripomíname sté výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Svätom Martine, ktorou sa predstavitelia slovenského národa prihlásili k sebaurčovaciemu právu národov a k vzniku samostatného česko-slovenského štátu. Pri tejto príležitosti sa navrhuje, aby bol 30. október ako deň výročia Deklarácie slovenského národa v roku 2018 štátnym sviatkom,“ píše sa v predkladacej správe k návrhu k novele zákona o štátnych sviatkoch, ktorú dnes poslanci NR SR posunuli do druhého čítania.

S návrhom nesúhlasili zamestnávatelia, ktorí argumentujú, že jeden štátny sviatok znamená zníženie hrubého domáceho produktu o 0,2 až 0,4 percenta. Zamestnávateľov by to takisto stálo ďalšie náklady na mzdách.

S týmto návrhom nesúhlasila pôvodne ani koaličná Slovenská národná strana (SNS). „Slovenská republika má dva štátne sviatky, ktorými si pripomíname našu modernú históriu. To je Deň vzniku Slovenskej republiky a Deň Ústavy Slovenskej republiky. Tieto štátne sviatky považujeme za dostatočné. Výročie Martinskej deklarácie alebo Deklarácie slovenského národa je pamätným dňom, čo plne postačuje. Rovnako tripartita nepodporila ustanovenie takéhoto jednorazového sviatku, ktorý by bol precedensom do budúcnosti," uviedla SNS vo svojom stanovisku v máji. Dnes však s výnimkou dvoch poslancov ostatní všetci členovia poslaneckého klubu SNS hlasovali za návrh. Výnimkou bol predseda SNS Andrej Danko a Peter Pamula. Obaja nehlasovali, pretože neboli v sále.

Poslanec NR SR Martin Fedor (Most-Híd) nie je za rozširovanie počtu štátnych sviatkov na Slovensku, pretože ich máme v porovnaní s inými „až-až“. „Napriek tomu si myslím, že 100. výročie založenia Československej republiky si mimoriadny jednorazový štátny sviatok zaslúži," povedal dnes Martin Fedor, podľa ktorého Československá republika, ktorá vznikla na troskách Rakúsko – Uhorska zachránila našu existenciu. „Bez tejto udalosti by s vysokou pravdepodobnosťou slovenský národ dnes ani neexistoval,“ zdôraznil s tým, že preto si toto okrúhle výročie treba náležite pripomenúť.

Ak chceme vzniku Československej republiky dať skutočne vážnosť a úctu, riešením je vyhlásiť za trvalý štátny sviatok 28. október. Uviedla to poslankyňa za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Natália Milanová. „Osobne by som však pred štátnym sviatkom dala prednosť väčšiemu dôrazu na význam vzniku ČSR aj pre súčasnosť na vyučovaní v školách a počas daného týždňa kultúrnym akciám, filmovým či rozhlasovým dokumentom, aby sa z posolstva tohto dňa nestal iba voľný deň bez toho, aby sme si uvedomovali prečo," poznamenala a pripomenula, že Martinskou deklaráciou sme sa prihlásili k vzniku prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov, ktorý však oficiálne vznikol 28. októbra. „Jednorazový štátny sviatok, navyše 30. október, je hybridné a populistické riešenie," dodala.