Poslanci schvaľujú zákony: Súbežné poberanie materskej dávky, stopli obmedzenie interrupcií

Strana chcela presadiť, aby potraty boli možné len v troch prípadoch. Prvým je, ak je ohrozený život matky, druhým, ak žena otehotnela v dôsledku trestného činu. Treťou možnosťou malo byť, ak ide o preukázateľne geneticky chybný vývoj plodu.

Súčasné ustanovenie, ktoré dovoľuje interrupcie do 12. týždňa tehotenstva, chceli zo zákona vypustiť. Zároveň tam chceli doplniť pravidlo, že cudzinkám bude možné vykonať umelé prerušenie tehotenstva len v prípade ohrozenia ich života a s ich súhlasom.

Legislatívna rada prejde zmenami, tajomníkom bude Rohaľ

Legislatívna rada vlády SR prejde obmenou. Vláda na stredajšom rokovaní schválila odvolanie Štefana Grmana z funkcie tajomníka Legislatívnej rady vlády SR, v tejto funkcii ho nahradí Peter Rohaľ. Grmana zároveň vymenujú za člena Legislatívnej rady vlády.

Grman ukončil štátnozamestnanecký pomer na Úrade vlády SR vo funkcii generálneho riaditeľa sekcie vládnej legislatívy. "V tejto funkcii ho nahradil riaditeľ odboru aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Peter Rohaľ," uvádza sa v materiáli. Vláda zároveň schválila vymenovanie Grmana za člena Legislatívnej rady vlády SR.

Poslanci schválili pravidlá boja proti skládkam

Uzatváranie skládok odpadov dostane jasnejšie pravidlá. Vyplýva to zo schváleného návrhu novely zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ktorú vypracoval envirorezort a dnes ho poslanci parlamentu schválili. Novela zároveň zavádza novú možnosť uložiť pokutu až do 150-tisíc eur, ak prevádzkovateľ nerešpektuje výzvu Slovenskej inšpekcie životného prostredia a nepodá žiadosť o adekvátne povolenie. Poslanci dnes schválili aj návrh novely zákona o ovzduší, ktorej cieľom je znižovať emisie znečisťujúcich látok.

Rezort životného prostredia berie podľa jeho šéfa Lászlóa Sólymosa boj proti skládkam veľmi vážne. „Preto meníme odpadovú politiku tak, aby sa oplatilo triediť a recyklovať, plánujeme zvyšovať skládkovné a zároveň podľa súčasného nastavenia nové skládky na takzvanej zelenej lúke už na Slovensku vznikať nebudú. Touto novelou odstraňujeme bariéry pri uzatváraní a rekultivácii skládok,“ uviedol minister životného prostredia.

Nová legislatíva o prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia podľa MŽP reaguje na skúsenosti pri uzatváraní skládok odpadu alebo ich častí, kde envirorezort ťahá za kratší koniec. Reaguje napríklad na reálne situácie, keď niektorí prevádzkovatelia skládok síce odpad ďalej nenavážajú, no neplnia si povinnosť na vlastné náklady skládku definitívne uzavrieť a rekultivovať, pričom ako dôvod uvádzajú, že nemajú vysporiadané vlastnícke práva k pozemkom pod skládkou. Novela zavádza mechanizmus ako skládku uzavrieť a rekultivovať aj napriek tejto prekážke.

Legislatíva zároveň uvádza nový správny delikt. V prípade, že prevádzkovateľ skládky nepodá žiadosť o integrované povolenie ani napriek výzve Slovenskej inšpekcie životného prostredia, hrozí mu pokuta až do výšky 150-tisíc eur. Práve integrované povolenie zaisťuje všestranné posúdenie vplyvov na celé životné prostredie. Teda berú sa do úvahy vplyvy nielen na pôdu, ale aj vodu, ovzdušie či ďalšie oblasti.

Slovensko kúpi v New Yorku budovy na diplomatické účely

Vláda dala v stredu súhlas na začatie obstarávania nehnuteľností, v ktorých majú sídliť Stála misia SR pri OSN a Generálny konzulát (GK) SR v New Yorku. Tie v súčasnosti pôsobia v spoločnom prenájme, ktorý však nespĺňa všetky ich požiadavky. Ceny vhodných nehnuteľností sa pohybujú okolo 20 miliónov dolárov pre GK a 17 miliónov dolárov pre stálu misiu.

Podľa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, ktoré návrh predložilo, budú nové priestory výhodnou investíciou. Výrazne tiež znížia každoročné výdavky na prenájom, ktoré v súčasnosti dosahujú výšku približne 1 milión dolárov.

"Najvýraznejšie zmeny očakávame v oblasti reprezentácie SR a vzťahu ku krajanom žijúcim v USA. Vytvorila by sa materiálna základňa pre spoločenské podujatia malého a stredného rozsahu, ktorú sme si doteraz ad hoc prenajímali na rôznych miestach New Yorku," uvádza MZVaEZ, podľa ktorého by sa tým zvýšila stála prítomnosť Slovenska v New Yorku.

Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP

Poslanci schválili v stredu novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP). Legislatívna úprava prináša viaceré zmeny. Ako uviedol v pondelok na tlačovej konferencii predseda Smeru-SD a poslanec NR SR Robert Fico, sadzba za hodinu osobnej asistencie sa zvýši o jedno euro z pôvodného návrhu 2,82 eura na 3,82 eura. "Sme všetci presvedčení, že takéto navýšenie sadzby za hodinu osobnej asistencie trochu zatraktívni toto náročné povolanie," povedal.

Zvýši sa aj hranica ochrany príjmu fyzickej osoby s ŤZP pri príspevku na opatrovanie zo súčasného 1,7-násobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu na dvojnásobok. Porastie aj príspevok na opatrovanie v prípade, keď rodič v produktívnom veku opatruje svoje ŤZP dieťa, zo súčasných 49,8 eura mesačne na 100 eur. "Rušíme krátenie peňažného príspevku na opatrovanie, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne," priblížil Fico. Úplne sa zruší limit príjmu pri peňažnom príspevku na osobnú asistenciu. V súčasnosti sa príspevok na osobnú asistenciu alikvotne kráti, ak príjem ŤZP - posudzovanej ako jednotlivca - presiahol štvornásobok životného minima.

Plénum odobrilo aj pozmeňujúci návrh predsedníčky parlamentného výboru pre sociálne veci Aleny Bašistovej (nezaradená). Obdobie, počas ktorého sa osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) môže zdržiavať mimo územia SR bez toho, aby sa jej poskytovaný príspevok na kompenzáciu odňal a jeho výplata zastavila v prípade, ak sa takáto osoba zdržiava mimo pre štúdium, sa predĺži na 303 dní. Ako objasnila Bašistová, o príspevok prišli osoby vtedy, ak sa mimo SR zdržiavali viac ako 60 po sebe nasledujúcich dní.

"V tomto prípade zákon nezohľadňoval dôvod zdržiavania sa v zahraničí. Pre ŤZP osoby, ktoré sa zdržiavajú v zahraničí napríklad z dôvodu Erasmus pobytu alebo štúdia na VŠ v zahraničí (čo i len v ČR) bolo toto ustanovenie diskriminačné, keďže ich nútilo vybrať si medzi štúdiom alebo pre nich životne nevyhnutným príspevkom na osobnú asistenciu," zdôvodnila.

Súbežné poberanie materskej dávky obomi rodičmi

Od začiatku budúceho roka sa má umožniť obom rodičom súbežné poberanie materskej dávky zo Sociálnej poisťovne. Má ísť o prípady, kedy otec po dohode s matkou prevzal do starostlivosti dieťa a matka sa súčasne stará o ich ďalšie dieťa. "Spresňuje sa text právnej úpravy súbežného nároku na materské pre oboch rodičov, ak sa starajú každý o iné svoje dieťa," uviedol rezort práce a sociálnych vecí k návrhu novely zákona o sociálnom poistení. Legislatívnu úpravu parlament posunul v stredu do druhého čítania.

Podľa odhadu ministerstva práce by nárok na súbežné poberanie materskej dávky mohlo v budúcom roku využiť približne 600 osôb. "V rokoch 2020 a 2021 predpokladáme zvyšovanie počtu osôb so súbežným poberaním materskej dávky o 40 %," uvádza sa v doložke sociálnych vplyvov návrhu novely zákona. Priemerná mesačná suma materského pre ľudí, ktorí si uplatnia súbežné poberanie materskej dávky, by mala v budúcom roku predstavovať zhruba 727 eur, v roku 2020 približne 762 eur a v roku 2021 asi 802 eur.

Suma materskej dávky sa od začiatku mája minulého roka zvýšila zo 70 % na 75 % z hrubej mzdy zamestnankyne, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO). Táto dávka tak v tomto roku pri hrubom zárobku do 1 824 eur dosahuje takmer 100 % čistej mzdy, ktorú mala osoba pred odchodom na materskú dovolenku. Maximálna výška materskej dávky pri 31-dňovom mesiaci v tomto roku predstavuje 1 394,30 eura.