Pellegrini o stretnutí Trumpa a Kima: Bola to historická udalosť

Premiér SR Peter Pellegrini. , Zdroj: SITA/Branislav Bibel

BRATISLAVA - Nedávne stretnutie prezidenta USA Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v Singapure bolo historickou udalosťou, a aj keď jeho výsledkom bola len politická deklarácia, je to úspech. Počas parlamentnej Hodiny otázok to odkázal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorého odpoveď pre neprítomnosť prečítal podpredseda vlády Richard Raši (Smer-SD).