Lekári sa už službe na pohotovostiam nevyhnú: Za dobrovoľnosť si prilepšia o desiatky eur

BRATISLAVA - Ambulantné pohotovostné služby, o ktoré nemá nikto záujem, majú lekári slúžiť povinne na základe rozpisu samosprávnych krajov. Za službu dostanú menej peňazí ako tí, ktorí sa prihlásia dobrovoľne. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu parlamentného výboru pre zdravotníctvo. Ide o zmeny, ktoré iniciovalo ministerstvo zdravotníctva v reakcii na aktuálnu situáciu so zabezpečením pohotovostí.

"V tých bodoch, na ktoré sa vo výberovom konaní neprihlásil žiadny záujemca, budú poverení organizátori s tým, že im bude VÚC rozpisovať všeobecných lekárov a pediatrov, ktorí v nich budú povinne slúžiť. Tiež do 22.00 h a za odmenu deväť eur na hodinu," vysvetlila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Zdravotnícky výbor v pondelok (11.6.) návrh odobril, ešte sa ním bude zaoberať plénum.

Lekári, ktorí sa na služby prihlásia dobrovoľne, majú garantovaných minimálne 12 eur na hodinu. Šéfka rezortu Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) to zdôvodňuje tým, že to má lekárov motivovať prestúpiť do výkonu na dobrovoľnej báze. V súčasnosti majú lekári garantovanú iba minimálnu mzdu. Nájsť lekárov do služieb má pomôcť aj ďalšia zmena. Organizátor bude môcť zároveň do služieb osloviť okrem všeobecných lekárov aj lekárov z internistických odborov, ktorí majú aspoň trojročnú prax v nemocnici.

Ministerka Kalavská na výbore priznala, že organizátori sa na viacerých miestach nedokázali s lekármi na službách dohodnúť napriek tomu, že im ministerstvo vyšlo v ústrety, služby skrátilo a lepšie ohodnotilo. Pripomenula tiež, že pôvodne malo byť ambulantných pohotovostí menej. "Všetci chceli mať v okresnom meste nejakú ambulantnú pohotovostnú službu, tak sme im zase vyšli v ústrety, prichádzam na to, že vychádzať v ústrety asi nie je veľmi dobré," skonštatovala.

Pozmeňujúci návrh predložil Tibor Bastrnák (Most-Híd), podľa ktorého je cieľom zabezpečiť fungovanie ambulantných pohotovostí. Ich prevádzkovateľov aktuálne ministerstvo hľadá v druhom kole výberového konania. Bastrnák si myslí, že body, o ktoré ani v druhom kole nikto neprejaví záujem, by sa mali zrušiť. Ako poukázal predseda výboru Štefan Zelník (SNS), štát musí ambulantné pohotovosti zabezpečiť, aj keď to nebude na báze dobrovoľnosti.

Povinné služby sa naopak nepáčia opozičnej poslankyni Jane Cigánikovej (SaS). Situáciu by riešila súťažou o jednotlivé body pohotovostí. Tam, kde by nebol veľký záujem, by mala byť cena podľa nej vyššia, aby sa to niekomu oplatilo. "Cesta, že nevieme to zabezpečiť, tak to dáme príkazom, je strašne zlá," tvrdí. Poslanec Jozef Valocký (Smer-SD) zase odporúčal fungovanie ambulantných pohotovostí po novom odložiť a pripraviť nanovo. Podotkol tiež, že dobrovoľný princíp služby nezabezpečí.

Asociácia nemocníc Slovenska minulý týždeň upozornila, že od júla hrozí kolaps fungovania ambulantných pohotovostí. Na problémy so zabezpečením ambulantných pohotovostí upozorňoval prezident ANS Marián Petko poslancov aj priamo na výbore. Odkázal im, že za situáciu nesú zodpovednosť, keďže zástupcom nemocníc neverili, že nová legislatíva nebude fungovať. Upozornil tiež, že viaceré nemocnice nemajú dobudované urgenty a pre skrátenie ambulantných pohotovostí nebudú mať pacienti kde po 22.00 h ísť.

Ambulantná pohotovostná služba (APS) od júla nahradí Lekársku službu prvej pomoci (LSPP). Ministerstvo vybralo v prvom kole prevádzkovateľov pre 40 percent siete pohotovostí. Druhé kolo tendra bude trvať do konca júla. Na Slovensku by po novom malo byť viac ako 70 ambulantných pohotovostí pre dospelých a vyše 60 ambulantných pohotovostí pre deti a dorast v pevnej sieti. Pevná sieť bude počas pracovného týždňa fungovať od 14. do 22. h, v súčasnosti je LSPP otvorená do rána.

"K zmene času služieb do 22.00 h prichádza z toho dôvodu, že v neskorších hodinách sú tieto pohotovosti vyťažené iba minimálne. Lekári tak nebudú v službe celú noc a budú mať čas sa zregenerovať, aby mohli oddýchnutí na druhý deň ráno ambulovať. Dnes tomu tak nebolo a lekár po celonočnej službe nastupoval unavený do dennej ambulancie," doplnila Eliášová.

Ministerstvo tiež opätovne vysvetlilo, že ambulantná pohotovosť nijako nerieši život ohrozujúce stavy pacientov. "Tie patria na urgentné príjmy nemocníc, takisto je pre život ohrozujúce stavy nepretržite k dispozícii sieť viac ako 270 vozidiel záchrannej služby," zhrnula Eliášová. Ide o doplnok ordinačných hodín všeobecných praktických lekárov.