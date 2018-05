Ďalšia koaličná kríza prináša zlom v spojenectvách: Smer sa zrejme prvýkrát spojí s Matovičom

BRATISLAVA - Strop pre dôchodkový vek spôsobil nezhody medzi koaličnými i opozičnými stranami. Smerák Erik Tomáš by sa podľa vlastných slov spojí aj s čertom. V tomto prípade ide o Igora Matoviča, ktorý za istých podmienok Ficov návrh podporí. Smer medzitým ustúpil Dankovým požiadavkám, no s návrhom v žiadnom prípade súhlasiť nebude tretia koaličná strana Most-Híd.

Predseda Smeru Robert Fico prišiel pred niekoľkými týždňami s iniciatívou, aby bol v ústave zakotvený maximálny vek odchodu do dôchodku 65 rokov. S návrhom nesúhlasil líder SNS Andrej Danko, ktorý požadoval vek 64 rokov v prípade mužov. Fico nakoniec Dankovej požiadavke ústúpil. Mosť návrh nepodporí, rozdielne názory má aj opozícia.

Spojím sa aj s čertom

Poslanec Smeru Erik Tomáš by sa v šak v tomto prípade spojil aj s čerom, ak to bude nutné. „My sme pripravení sa kvôli dobrej veci spojiť aj s čertom,“ povedal. Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič sa s Tomášom v diskusii zhodli, že sa spoja v záujme budúcich dôchodcov. Igor Matovič pripustil možnosť, že podporí návrh Smeru na zastropovanie veku odchodu do dôchodku, ak bude splnená jeho podmienka.

OĽaNO žiada, aby sa ženám znižoval dôchodkový vek o rok za každé dieťa, ktoré vychová. "Našou alfou a omegou v tomto návrhu je, aby matky odchádzali za každé dieťa, ktoré ukončí učňovskú školu, skôr do dôchodku,“ povedal Matovič v diskusii na RTVS. „Ľudia by, samozrejme, mohli pracovať aj ďalej, toto by bol nárok na dôchodok,“ spresnil poslanec Smeru Erik Tomáš. Spojenie OĽaNO a Smeru je dosť paradoxné, keďže ide o dvoch úhlavných protivníkov v parlamente. Tomáš vzápätí o Matovičovi povedal, že okradol štát na daniach. Matovič mu hneď odkázal, že ho bude žalovať.

Most návrh odmieta

Poslanecký klub strany Most-Híd návrh v parlamente nepodporí. "Náš poslanecký klub má zhodný názor, že za ústavný zákon nebudeme hlasovať, nie sme za zastropovanie dôchodkového veku. My rozumieme argumentom našich koaličných partnerov, ale riešime niečo, čo nastane v roku 2035, a dnes nevieme, aká bude situácia v krajine, demografia. Takže zodpovedne nevieme k tomu dnes pristúpiť," zdôvodnila poslankyňa strany Irén Sárközy.

Ivan Švejna

Podľa slov podpredsedu Mosta-Híd Ivana Švejnu strana o svojom rozhodnutí informovala koaličných partnerov. "Takýto návrh nie je v programovom vyhlásení, jasne sme povedali, že za tento zákon nezahlasujeme. Umožnili sme však, aby Smer hľadal podporu v opozícii a chápeme, že majú záujem a oslovujú na podporenie tohto zákona aj iné politické strany. Vieme o tom," poznamenal Švejna. Víta však, že predseda Smeru Robert Fico podporuje, aby boli v rámci druhého čítania rôzne semináre a diskusia na túto tému. "Budem pozorne počúvať argumenty pre a proti. Tak je to správne, aby aj poslanci vedeli, o čom hlasujú v druhom čítaní," doplnil Švejna.

Panuje nezhoda

Podľa Sárközy však v súčasnosti ešte ani medzi koalíciou a opozíciou nie je zhoda, ako by sa mal dôchodkový vek zastropovať. "Ústavný zákon sa mení kvalifikovanou väčšinou, preto je prirodzené, že naši koaliční partneri rokujú aj s opozičnými stranami, ale dnes nie je zhoda na túto tému. Budeme o tom rokovať. Odmietame stropovanie v Ústave SR," doplnila Sárközy. Most však predkladá vlastný návrh novely zákona o sociálnom poistení, v ktorom navrhuje, aby sa zrozumiteľne a transparentne zverejňoval dôchodkový vek päť rokov dopredu. Návrh predkladajú poslanci na najbližšiu schôdzu parlamentu.

Smer rešpektuje názor Mosta-Híd, ktorý nepodporí strop pre dôchodkový vek. "Postoj Mosta-Híd nie je pre nás nový a rešpektujeme, že jeho predstavitelia majú iný názor. Kľúčové je, že naše rokovanie s opozíciou nepovažujú za porušenie koaličnej dohody, čo otvára cestu k prijatiu tohto dôležitého ústavného zákona," uviedol Erik Tomáš.

Smer chce diskutovať

Smer je pripravený s politickými stranami o návrhu rokovať. Opozícia je totiž v názore na zastropovanie dôchodkového veku naďalej nejednotná. Keďže má ísť o ústavný zákon, Smer bude potrebovať v parlamente 90 hlasov, teda vrátane opozičných. Okrem OĽaNO chce rokovať aj so Sme rodina.

Podľa Tomáša tento krok pomôže ľuďom, ktorí celý život ťažko pracujú. "Ľudia majú právo na férové prežitie svojej jesene života. My nestanovujeme nový dôchodkový vek. To, čo my chceme, je dosiahnuť v určitom momente hranicu, cez ktorú to už nemôže ísť. Pomôže to päťdesiatničkám a mladším ročníkom," tvrdí poslanec. "Sme pripravení na vecnú diskusiu," poznamenal.

SaS je takisto proti

Návrh odmieta aj opozičná strana SaS. Opozičný poslanec Eugen Jurzyca upozornil na viaceré úskalia tohto návrhu. Podľa neho návrh politicky pomôže Robertovi Ficovi a skupine poslancov okolo neho. "Získajú krúžky. Ide o strašne veľké peniaze. Rozpočtová rada povedala, že dnes už musíme šetriť 0,3 % HDP, ak chceme v budúcnosti takýto sľub splniť," povedal Jurzyca, ktorý upozornil na negatíva.

"Dá sa to, ak znížime platy učiteľom o tretinu, alebo lekárom o dve tretiny, sestričkám úplne na nulu, alebo inou cestou je, že môžeme zvýšiť dane a odvody, ktorú má tiež Robert Fico v rukách," uviedol Jurzyca. Na pomoc matkám, či rodinám však podľa neho netreba zmenu ústavného zákona, ale zmenu zákonov.

Poloblázon a skorumpovaný zlodej

Fico svojho nádejného dôchodkového spojenca Matoviča v minulosti opakovane nazval polobláznom. "Poloblázon z Trnavy má okolo päť percent," povedal minulý rok šéf Smeru o zisku OĽaNO v župných voľbách. Smer v nich stratil väčšinu svojich či ním podporovaných županov, kým OĽaNO dvoch získali. Keď na začiatku minulého roka vznikol chaos v zálohových platbách za elektrinu, Matovič bol medzi prvými, ktorý to kritizoval. "Prosím vás, nepočúvajte toho poloblázna Matoviča," odkázal vtedy Fico.