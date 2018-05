Hrnko o SNS: Strana je ako čistý potok, na ktorom nie je čo čistiť

BRATISLAVA - Mnohí politickí protivníci vylievajú na SNS kýble špiny. Strana sa však nemieni čistiť z týchto obvinení, lebo na čistom potoku nie je čo čistiť. Na tlačovej konferencii to vyhlásil predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko (SNS) s tým, že SNS sa nemá za čo hanbiť, vo vláde pracuje v prospech ľudí.

Na margo kritiky rezortu obrany, ktorý má v správe SNS, Hrnko zdôraznil, že strana na čelo rezortu uprednostnila odborníka pred politikom. "Dali sme tam človeka, ktorý ozbrojeným silám rozumie, vie čo potrebujú a vie zabezpečiť obranyschopnosť Slovenska na úrovni, akú sme sľúbili našim spojencom," odkázal.

Hrnko tvrdí, že na rezort obrany útočia pre nákup transportérov dvaja politici a jeden lobista. "Martin Dubéci (Progresívne Slovensko) a Milan Krajniak (Sme rodina) chcú získať politické body pre svoje strany. Ale akýkoľvek politický zápas by sa mal viesť na pôde SR a vynášanie vnútorných problémov za hranice je znižovaním vážnosti Slovenska," povedal na margo reportáže fínskej verejnoprávnej televízie, v ktorej Krajniak SNS kritizoval za postup pri modernizácii armády.

Hrnko odmietol poslancove tvrdenia, že z obchodu má mať SNS províziu 20 percent. "Buď preukážte svoje tvrdenie, alebo sa ospravedlňte," odkázal s tým, že SNS nič nenakupuje, ale v rámci ministerstva obrany sa vyvíjajú vozidlá, ktoré budú spĺňať dané kritériá. Šéf brannobezpečnostného výboru zopakoval, že národniari nemajú pri modernizácii armády čo zakrývať. "Na stredu (16.5.) zvolám výbor, kde opäť pozvem ministra obrany Petra Gajdoša (SNS), aby v čo najširšej miere zverejnil všetky dokumenty týkajúce sa nákupu transportérov," avizoval. Hrnko garantuje, že výbor bude otvorený aj pre verejnosť.

Otázka údajnej korupcie vo fínskej zbrojovke Patria podľa Hrnka patrí fínskym orgánom. "Je neseriózne, aby ľudia s politickou minulosťou akú má Krajniak, si vôbec dovoľovali na adresu SNS niečo povedať," myslí si.

Podpredseda národniarov sa sťažoval aj na sociálne siete, kde sa podľa jeho slov šíria nechutné veci na jeho adresu. "Som zakladajúci člen SNS z roku 1990. Do politiky som nikdy nevstúpil, aby som klamal, podvádzal alebo sa v nej opíjal. Ak niekto príde a dokáže mi, že som bol po niekedy po skončení vysokej školy v nedôstojnom stave, dám mu celý poslanecký plat. Nie som abstinent, ale nepijem tak, aby o mne niekto mohol šíriť, že som opilec," dodal.

Minister obrany v piatok podal trestné oznámenie na Krajniaka pre jeho vyjadrenia pre fínsku televíziu, kde hovoril o províziách v súvislosti s obstaraním vozidiel 8x8. Informovala o tom hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková. "Napriek výzve ministra obrany sa do dnešného dňa neospravedlnil a ani nepredložil jediný dôkaz, ktorý by potvrdil jeho tvrdenia. Práve naopak, opozičný poslanec na svojich nepravdivých výrokoch trval a zopakoval ich aj vo svojich vyjadreniach pre slovenské médiá a v politicky osočujúcom blogu so zámerom poškodiť rezort obrany a Slovenskú národnú stranu," povedala Capáková.