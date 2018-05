Most-Híd má novú posilu: Cséfalvayová bude mať na starosti zahraničnú politiku

BRATISLAVA - Poslankyňa Národnej rady SR Katarína Cséfalvayová vstúpila do strany Most-Híd. Oznámila to na štvrtkovej tlačovej konferencii v parlamente spolu s predsedom Mosta-Híd Bélom Bugárom. U bugárovcov bude mať na starosti zahraničnú, európsku agendu.

"Rozhodla som sa vstúpiť do strany Most-Híd v neľahkom období. V neľahkom období pre Most, pre vládu aj pre Slovensko. Politika, akú predstavuje Most, má budúcnosť a zaslúži si podporu," vysvetlila svoj vstup Cséfalvayová. Most-Híd sa podľa nej najviac drží svojich hodnôt a je čitateľným partnerom, ktorý si uvedomuje svoju zodpovednosť.

Bugár ocenil, že strana v otázke zahraničnej politiky posilnila. "Slovenská republika musí byť proeurópska a proatlantická. Most-Híd je jediná parlamentná strana, ktorá je etablovaná v zahraničných organizáciách, v dôležitej EPP, a hodnotovo je jediná, ktorá sa drží tejto orientácie. Strana sa v tejto oblasti posilňuje, vstúpila do nej Katarína Cséfalvayová," uviedol Bugár.

Cséfalvayová pre Most-Híd pripravila program v oblasti európskej politiky, o ktorom rozhodne júnový snem. "Máme v ňom opatrenia, ktoré pomôžu zvýšiť životnú úroveň občanov na Slovensku, ktoré zagarantujú bezpečnosť a ktoré reagujú aj na výzvy a riziká, ktoré nás čakajú v budúcnosti," opísala poslankyňa.

Most-Híd bude podľa jej slov podporovať väčšiu integráciu v ekonomickej a rozpočtovej oblasti. "Sme presvedčení, že SR by mala podporiť všetky rozumné aktivity vedúce k prehlbovaniu ekonomickej, rozpočtovej a menovej integrácie a k dobudovaniu jednotného trhu," zdôraznila. Potrebné je tiež podľa nej jasné rozdelenie kompetencií medzi členské štáty Európskej únie.

Dôležité je ďalej podľa Mosta-Híd zachovanie schengenského priestoru, volá po posilnení vonkajšej ochrany hraníc. Strana nesúhlasí so svojvoľným zavádzaním hraničných kontrol členskými štátmi v rámci Schengenu. Vyzdvihuje aj ochranu životného prostredia. Program hovorí aj o novom európskom rozpočte, využívaní eurofondov, migrácii a sociálnych témach.

Cséfalvayová zdôraznila, že členstvo v Európskej únii prináša Slovákom príležitosti, relatívnu prosperitu a dáva nádej, že Slovensko bude trvalou súčasťou vyspelého sveta. K takejto politike chce prispieť.

Bugár poukázal, že politické strany majú rozdielne, prípadne nejasné názory na zahranično-politickú orientáciu Slovenska. Opozícia podľa neho ani v zahraničnej politike nepredstavuje alternatívu voči súčasnej vláde. Priznal aj rozdielne názory na orientáciu Slovenska v koalícii. Zdôraznil však, že v programovom vyhlásení vlády je zapísaná proeurópska orientácia a to je podľa neho podstatné.

Cséfalvayová sa do parlamentu dostala so stranou #Sieť, ktorú krátko po voľbách opustila. Prešla do poslaneckého klubu Mosta-Híd, ale dosiaľ nebola členkou strany. U bugárovcov bude mať na starosti európsku agendu. Je šéfkou zahraničného parlamentného výboru.