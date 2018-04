Cséfalvayová oceňuje väčšinu doterajších postojov Pellegriniho v zahraničnej politike

"Programové vyhlásenie hovorí úplne jasne. Za najbližších partnerov vláda považuje členské krajiny EÚ a spojencov v NATO,“ pripomenula. Podľa Cséfalvayovej to potvrdilo aj vyhlásenie troch najvyšších ústavných činiteľov, v ktorom sa píše, že treba „dbať o jasnú a zodpovednú komunikáciu proeurópskej a proatlantickej orientácie Slovenskej republiky a spoločne prijatých rozhodnutí v rámci Európskej únie a NATO“. "V čase, keď Ruská federácia vedie hybridnú vojnu proti Západu, nie je miesto na nejakú sentimentalitu a ústretovosť voči tejto krajine. Práve naopak, treba denno-denne ukazovať, že pohár trpezlivosti už pretiekol. Programové vyhlásenie vlády Rusko nespomína. Je to síce dôležitý hráč vo svetovej politike a treba ho brať na vedomie, ale nemôžeme z neho robiť strategického a už vôbec nie hodnotového partnera, ako to robia niektorí politici," vyhlásila.

Predseda SNS Andrej Danko dnes povedal, že chce s premiérom hovoriť o Rusku. „Som rád, že sme nevyhostili ruských veľvyslancov. Ťažšie sme však prijímali vyhlásenia premiéra, keď schvaľoval útoky v Sýrii,“ povedal. „Vidím hon na čarodejnice, vidím vyhlásenia svetových lídrov konfrontované so skutočnou pravdou, vidím vojny na Twitteri,“ povedal Danko. Podľa neho SNS ako súčasť vlády je zodpovedná aj za zahraničnú politiku krajiny. "Chceme urobiť všetko pre to, aby sme politikou prispievali k vysvetľovaniu problémov a nie ku konfrontácii," dodal.