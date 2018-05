Vládny kabinet sa bude zaoberať brexitom: Parlamentných poslancov dnes zase čaká schôdza

BRATISLAVA - Po dokončení rokovaní o brexite sa ťažisko záujmu prenesie na otázku národných priorít v budúcich vzťahoch so Spojeným kráľovstvom. Brexit prináša riziká a negatívne dopady, zároveň však tiež príležitosti, ktoré je potrebné mať zanalyzované, aby sme sa mohli adaptovať na nové pomery s minimálnymi negatívnymi dopadmi. Preto ministerstvo zahraničných vecí koordinuje prípravu na rokovania o budúcich vzťahoch so všetkými rezortmi.

Do procesu koordinácie sú tiež zapojení zástupcovia sociálnych partnerov, odborných a profesijných zväzov. Materiál Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorý dnes predkladá na rokovanie vlády, zdôrazňuje, že pre Slovensko ostávajú prioritou práva občanov, ale aj ochrana obchodných a hospodárskych záujmov. Okrem priorít v rámci rokovaní dokument objasňuje aj procesy týkajúce sa odchodu Británie. Rokovania za európsku dvadsaťsedmičku vedie Michel Barnier, žiadna krajina nerokuje s Londýnom osve.

Vláda SR sa dnes bude tiež zaoberať návrhmi jednotlivých ministerstiev o záverečných účtoch za kalendárny rok 2017. Záverečné správy za minulý kalendárny rok predložia aj viaceré inštitúcie štátnej správy. Z návrhu záverečného rozpočtu prezidentskej kancelárie vyplýva, že do Prezidentského paláca prišlo vlani 1 239 podaní, pričom z toho bolo 602 žiadostí o milosť, 554 podaní, ktoré súviseli so žiadosťami o milosť a 83 podaní, ktoré boli v skutočnosti žiadosťami o právnu radu. Prezident Andrej Kiska vlani udelil tri podmienečné individuálne milosti.

Okrem toho je na programe dnešného rokovania kabinetu Petra Pellegriniho (Smer-SD) aj informatívny materiál z rezortu kultúry s názvom „Ochrana a stimulácia tvorby a kolektívna správa práv,“ z ktorého vyplýva, že najviac pre autorov vyberie Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA). Dokument poskytuje sumárny prehľad celkových príjmov z výkonu kolektívnej správy práv jednotlivých organizácií ako sú spomínaná SOZA či LITA a ďalšie za roky 2014 až 2016.

Ministerstvo kultúry tiež podľa dokumentu o záverečnom účte za rok 2017 spolupracuje s národnými ústredňami Interpolu v Bratislave a v iných európskych štátoch pri preverovaní pôvodu zadržaných predmetov kultúrnej hodnoty a pri pátraní po odcudzených predmetoch kultúrnej hodnoty. Minulý rok sa na rezort kultúry obrátila slovenská pobočka Interpolu s piatimi žiadosťami.

Rokovať sa bude aj v parlamente

Poslanci Národnej rady SR sa dnes zídu na 31. schôdzi parlamentu, na ktorej by mali prerokovať 96 bodov programu. Zasadnutie sa začne o 13:00. Medzi bodmi programu sú vládne návrhy zákonov i návrhy z dielne koaličných aj opozičných zákonodarcov v prvom aj v druhom čítaní.

Snemovňa sa bude zaoberať aj sumou príspevku pri opatrovaní osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ktorá by podľa vládneho návrhu novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia mala od začiatku júla tohto roka stúpnuť o 120,01 eura na 369,36 eura. Ak opatrovateľ poberá niektorú z dôchodkových dávok, suma príspevku na opatrovanie by sa mu mala pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP zvýšiť o 92,19 eura na 184,71 eura. Príspevky na opatrovanie tak už nemajú byť naviazané na životné minimum, ale majú byť stanovené pevnou sumou s možnosťou ich každoročného zvýšenia nariadením vlády. Vyplýva to z návrhu, ktorý 20. apríla schválila vláda. Okruh osôb so zdravotným postihnutím, ktorým bude možné vyhotoviť parkovací preukaz, sa má rozšíriť. Ide o osoby zo zdravotným postihnutím uvedeným v navrhnutej novej prílohe zákona.

Ministerstvo vnútra prichádza s novelizáciou zákona o azyle. Ako sa uvádza v predkladacej správe, návrh nanovo ustanovuje predlžovanie lehoty na rozhodovanie v konaní o azyle, rozširuje dôvody na zánik azylu a tiež rozširuje dôvody na zánik doplnkovej ochrany. Ustanovuje tiež nový dôvod na prerušenie konania o udelenie azylu a v súvislosti s definíciou žiadateľa spresňuje relevantné ustanovenia upravujúce práva, povinnosti alebo iné kritériá tak, aby boli viazané na trvanie statusu žiadateľa a nie na trvanie, respektíve skončenie konania o azyle.

Návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve bude tiež jednou z tém rokovania parlamentného pléna. Podľa dôvodovej správy cieľom vládneho návrhu novely zákona je špecifikovanie účelu poskytovania viazaných finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva zdravotníctva na rezidentské štúdium, ktoré je určené na doplnenie špecialistov vo vybraných špecializačných odboroch v regiónoch, v ktorých je ich nedostatok. Novela stanovuje povinnosť ministerstvu zdravotníctva prostredníctvom webového sídla zverejňovať informácie o špecializačných odboroch rezidentského štúdia a samosprávnych krajoch, v ktorých sa po skončení rezidentského štúdia dobrovoľne zaväzuje rezident poskytovať zdravotnú starostlivosť.

Poslanci sa budú zaoberať aj Výročnou správou o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii, Správou o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2017 a jej zameraní na rok 2018, Správou o plnení úloh Vojenského spravodajstva za rok 2017, Správou o činnosti Slovenskej informačnej služby v roku 2017 či Správou o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2017.