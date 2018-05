Otázka o slovenskom letectve nahnevala Danka, pustil sa do odborníka na bezpečnosť: Drsný odkaz

Danko sa do Naďa pustil v diskusnej relácii na Markíze. Moderátorovi relácie Michalovi Kovačičovi povedal, aby mu nedával otázky od Naďa. „Ak ho roky platí firma SAAB, ktorá vyrába Gripeny, platí mu všetky konferencie," zaútočil predseda SNS a zároveň dodal, že Naď a ľudia jemu blízki sú vraj roky financovaní firmou SAAB.

Predsedovi parlamentu sa nepáčila otázka, či rokuje ministerstvo obrany s Ruskom o predĺžení servisu pre stíhačky Mig-29 o päť rokov. Spomínala sa aj suma 50 miliónov eur za rok servisu, voči čomu sa ohradilo aj ministerstvo.

„V súčasnosti je to do 20 miliónov eur ročne a za ďalšie servisné práce platí rezort obrany v zmysle zmlúv mimo abonent do 10 miliónov eur ročne," uviedla hovorkyňa Danka Capáková.

Žiaden vzťah tam nie je

Voči tvrdeniam Danka sa ale Naď rázne ohradil. Ani on, ani jeho blízki, ani inštitút, ktorý vedie, nemajú zmluvu ani lobingový či konzultačný vzťah s firmou Saab a ani nikdy vraj nemali.

„Je pravda, že Saab je oficiálnym a zverejneným partnerom podujatí, ako sú Globsec (kde som pracoval do 2015), Spoločne o obrane a bezpečnosti, SIAF, atď. atď. Jednoducho si rovnako ako iné slovenské či zahraničné firmy (vrátane priamych konkurentov Saabu, ako je napr. Lockheed Martin, výrobca F-16) platí aj Saab reklamu na týchto podujatiach. SIAF spoluorganizuje aj MOSR, znamená to, že minister obrany je lobistom Saabu, lebo Saab je partnerom podujatia? Toto je logika tohto logika???!" píše Naď.

Nezastrašujte ma, odkázal

Naď zároveň uviedol, že si vyprosí takéto bludy a vymenoval kauzy spájané s osobou Danka. Na záver pridal analytik odkaz, aby si o neho Danko neobtieral ústa, pretože nie je politik, ale keď sa ním rozhodne byť, vraj to bude vidieť aj cítiť.

„Mňa nezastrašujte, ani Vaši nominanti nech mi neposielajú kadejaké ponuky “na dohodu” cez mojich priateľov, a ani ma láskavo neokydávajte, lebo baviť sa môžeme aj inak..." uzavrel.