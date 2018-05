Andrej Danko chce zriadiť osobitný kontrolný výbor, ktorý by sa zaoberal výsledkami NKÚ

BRATISLAVA - Predseda NR SR Andrej Danko chce zriadiť v priebehu niekoľkých rokov osobitný kontrolný výbor, ktorý by sa zaoberal výsledkami kontrol Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Bezodkladne chce rozšíriť rámce výborov NR SR tak, aby výsledky kontrol, s ktorými úrad príde, boli prejednávané lepšie. Vykonaná práca NKÚ by tak bola podľa Andreja Danka efektívnejšie zaradená do legislatívneho procesu. Predseda parlamentu o tom informoval v pondelok na svojej návšteve NKÚ spoločne s predsedom NKÚ Karolom Mitríkom.

Aktuálne výzvy Najvyššieho kontrolného úradu, systém, plánovanie a modelovanie kontrolnej činnosti úradu boli hlavnými témami stretnutia. "Chcem poďakovať predsedovi NKÚ za spôsob, akým vedie úrad. Karol Mitrík je osobou, ktorá zlepšuje NKÚ a hľadá spôsoby, ako zaviesť poučenia od NKÚ do života a legislatívy. Výsledkom nášho stretnutia je prijatie iniciatívy NKÚ, ktorá spočíva v tom, aby NR SR zriadila v horizonte niekoľkých rokov osobitný kontrolný výbor, respektíve, aby som bezodkladne inicioval rozšírenia rámcov výborov v NR SR tak, aby kontrolné výsledky, s ktorými úrad príde, boli prejednávané ešte osobitne vo výboroch a aby po prečítaní nezapadali prachom," povedal v pondelok Andrej Danko.

Podľa predsedu parlamentu všetky výsledky kontrol Najvyššieho kontrolného úradu musia byť prerokované a zároveň musia byť bezodkladne zdrojom pre výkonnú moc. "Mám pocit, že výsledky NKÚ každoročne končia po prečítaní iba ako tabuľkové vyhodnotenie nálezov, ale oveľa menšiu pozornosť venujeme ich podstate. Beriem si za svoje, že túto snahu predsedu NKÚ nenechám bez povšimnutia a budem sa snažiť rozšíriť kompetencie NKÚ, alebo sa budem snažiť o zriadenie osobitného kontrolného výboru," pokračoval Danko.

Podľa predsedu NR SR nie je žiadnou hanbou si priznať, že systém kontroly, "bŕzd" a protiváh je na Slovensku veľmi slabý. "Zo stretnutia odchádzam poučený, som veľmi rád, že môžeme zlepšiť fungovanie úradu. Na rokovanie s NKÚ budem chcieť nadviazať. Funkčná demokracia je len vtedy, ak funguje súhra štátu a kontroly. To je základným princípom demokracie. Kontroly by sme sa nemali báť, mali by sme ju brať za pomoc pri práci riadenia štátu," dodal predseda parlamentu.

Karol Mitrík na brífingu upozornil, že zriaďovateľom kontrolného úradu je práve NR SR, a preto symbióza medzi týmito subjektmi je nevyhnutná a musí byť na vysokej úrovni. "V okolitých štátoch táto symbióza funguje. Keď sme zverejňovali protokol pri mojom nástupe do funkcie, mal som pocit, akoby sme sa my mali vyviňovať z nálezov, nie kontrolované subjekty. Teraz je to inak. Pri nástupe som mal tri body, ktoré som chcel dosiahnuť - možná osobná účasť na vláde, čo sa už podarilo, vytvorenie spomínaného osobitého výboru a kontrola verejných politík od hora smerom nadol. Tí, ktorí zodpovedajú za verejné politiky sa musia zodpovedať priamo NR SR," povedal Mitrík. Predseda NKÚ dodal, že úrad pod jeho vedením realizoval stovky kontrolný akcií ako napríklad eHealth, kontrolu Pôdohospodárskej platobnej agentúry, zdravotníctva a mnoho ďalších.