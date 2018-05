FOTO Stovky farmárov na cestách, veľká blokáda: Tvrdý odkaz ministerke Matečnej!

Potvrdila Lucia Gallová z Vidieckej platformy. Ako dodala, na 19 trasách sa od 14:00 do 16:00 pohybovalo zhruba 400 traktorov a sto osobných automobilov, ktoré takisto podporovali protest farmárov. „Nás malých farmárov zdierajú, chodia kontrolovať za nejakých päť, desať hektárov nezhody. A na východe sa robia také veci, že strašné niečo. A ministerka sa vyhovára, že nie sú schopní to odkontrolovať,“ povedal farmár z Cabaja.

Protest farmárov v Trebišove - Foto: TASR / Roman Hanc

Dvanásť protestujúcich traktorov z Nitry

Z Nitry do Nových Zámkov vyrazilo na protest 12 traktorov, ďalšie poľnohospodárske stroje smerovali z Levíc cez Nový Tekov a Kalnú nad Hronom späť do Levíc a z Komárna do Nových Zámkov. Farmári chcú podľa vlastných slov docieliť, aby sa zmenilo užívanie náhradných pozemkov.

„Najmä, aby to mohol užívať majiteľ a nie nejakí oligarchovia. Čo sa zdedila pôda, všetko je to vymerané na náhradných pozemkoch, lebo tie pozemky neboli ucelené, bolo to rozdrobené po kúskoch. Niekedy sa to teda robilo tak, že sa to ucelilo a dalo sa to na náhradný pozemok. Keď však ten majiteľ zomrie, náhradné užívanie padá a to je problém,“ tvrdí farmár z Cabaja.

Protestujúci farmári v Košiciach - Foto: TASR / František Iván

Chcú pokračovať

Na verejných zhromaždeniach Za slušné Slovensko sa taktiež čítal list farmárov, ktorým vysvetľujú, prečo opäť vyšli s traktormi na cesty. Zopakovali v ňom aj svoje požiadavky voči vláde a štátnym úradom a hovoria, že vo svojich protestoch mienia pokračovať. „Prosíme vás, aby ste nám tolerovali aj prípadné ďalšie patálie. Pretože my v svojich protestoch budeme pokračovať ďalej,“ uviedol na proteste v Prešove farmár z okolia Košíc František Oravec.

Problém vidia predovšetkým v nečinnosti vládnych a štátnych orgánov. „Poľnohospodárstvu vládne ministerka, ktorú treba nútiť k tomu, čo je jej povinnosťou. V polícii pracuje mnoho ľudí, ktorí nás pred gaunermi nechránia, ale naopak im neraz aj pomáhajú. Minimálne svojou nečinnosťou. Aj v týchto dňoch sú farmári vystavovaní zastrašovaniu, fabrikovaniu falošných dôkazov, ktoré majú byť proti nim použité,“ dodal Oravec.

Protestujúci farmári v Banskej Bystrici - Foto: TASR / Dušan Hein