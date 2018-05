Bratislavu v piatok čaká ďalší tichý protest: Ľudia vyjdú do ulíc za predčasné voľby

Ako informovali organizátori podujatia, v rovnakom čase sa ľudia môžu zapojiť aj do kampane #NebudemTicho, ktorou chcú iniciatívy aj naďalej poukazovať na to, že Slovensko je na ceste normalizácie. Do kampane sa dá zapojiť zverejnením vlastnej fotografie s prelepenými ústami lepiacou páskou, na ktorej je napísané #NebudemTicho na sociálnych sieťach Instagram, Facebook alebo Twitter, tiež s #NebudemTicho.

Kampaň #NebudemTicho organizujú iniciatívy spolu s iniciatívou Teraz. ,,Ak chceme zostať slobodnou a demokratickou krajinou, ktorá patrí do Európskej únie, teraz nesmieme ostať ticho. Cieľom kampane #NebudemTicho je poukazovať na fakt, že súčasná vládna garnitúra začína zastrašovať tých, ktorí sa neboja poukázať na korupciu. Snaží sa ovládnuť verejnoprávne médiá a zabetónovať si „svojich ľudí“ na dôležitých funkciách v celej krajine,“ uviedli organizátori na sociálnej sieti Facebook.

Iniciatívy konštatujú, že sa ich snaha dostať tému referenda do médii a čo najviac medzi ľudí podarila. "Mnoho ľudí nás podporuje, niektorí politici dokonca pridali podpis, ale to je všetko. Pravda je, že sa nám nepodarilo motivovať dostatok ľudí k tomu, aby okrem lajkovania na Facebooku prešli k stiahnutiu hárku a podpisu".

Iniciatívy Hnevám sa a V teniskách v stredu odoslali list všetkým demokratickým opozičným stranám. Vyzývajú ich tak k spolupráci pri zbieraní podpisov na vyhlásenie referenda o predčasných voľbách. Keďže návrh parlamentných strán Sloboda a Solidarita (SaS), Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Sme rodina skrátiť aktuálne volebné obdobie neprešiel do 2. čítania, vnímajú takéto spojenie ako nutnosť pre tých, čo sa o predčasné voľby usilujú. .

Referendum môže vyhlásiť prezident na základe petície aspoň 350 000 občanov alebo na základe uznesenia NR SR do 30 dní od petície, resp. uznesenia NR SR. Referendum sa vykoná do 90 dní od jeho vyhlásenia. Iniciatívy uvádzajú, že referendum o predčasných voľbách má zmysel iba vtedy, keď ho prezident vyhlási na rovnaký deň s komunálnymi voľbami.